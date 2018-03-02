Кіровоградщина отримає вакцини від кору, паротиту та краснухи

Почалася доставка 220 тисяч доз вакцин від кору, паротиту та краснухи (КПК), які надійдуть в усі області України вже до кінця тижня.

У першу чергу вакцини направили у ті регіони, які найбільше їх потребують, – Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Миколаївську, Одеську, Київську області та місто Київ, повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

7 тисяч доз вакцин КПК надійде в заклади охорони здоров’я Кіровоградської області для проведення у березні 2018 року вакцинації дітей та контактних дорослих.

Відповідно до графіку поставок, нова партія мала прибути в Україну лише в квітні. Проте, зважаючи на ріст охоплення вакцинацією проти кору дітей, Міністерство охорони здоров’я замовило прискорену доставку вакцини КПК.