Департамент освіти та науки Кіровоградської ОДА оголосив про призупинення навчального процесу у всіх освітніх закладах області з 3 до 7 березня.

Про це йдеться у повідомленні департаменту, текст якого має «УЦ».

Таку ж рекомендацію видала облaснa комісія з питaнь техногенно-екологічної безпеки тa нaдзвичaйних ситуaцій, посилаючись на потребу обмежити споживання природного газу.

Канікули переносяться на 3 – 9 березня з 21 – 30.

Нагадаємо, на території Кіровоградської області оголосили штормове попередження.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.