Заступник голови Кіровоградської облради побачив кримінал у посиланнях на архіви

Заступник голови Кіровоградської облради Ігор Степура (ВО «Свобода») заявив про злочин.

Своє звернення він озвучив на засіданні сесії облради сьогодні, 2 березня, передає кореспондент «УЦ».

Депутати розглядали питання про продовження терміну перебування на посаді директора комунальної установи «Кіровоградське обласне відділення Пошуково-видавничого агентства “Книга Пам’яті України”» Оксани Бабенко. Ігор Степура виступив проти.

«Я хочу зробити заяву про злочин», – сказав він. На думку Степури, розміщені на сайті «Книги пам’яті» посилання на російські архівні ресурси є прямим порушенням законодавства.

«Сайти, на які ведуть посилання, належать Російській Федерації. І на них – комуністична пропаганда», – зазначив заступник голови облради.

Оксана Бабенко у відповідь зауважила, що це – лише архівні дані: «Якщо до нас хтось звертається і просить надати інформацію про своїх бабусю чи дідуся, а інформація є тільки у російських архівах, як ми можемо відмовити?»

Більшістю голосів депутати продовжили повноваження Бабенко на посаді директора установи.