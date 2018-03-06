Банки почали по-новому рахувати вартість кредитів для споживачів

Національний банк України вніс зміни в чинні норми розрахунку банками загальної вартості кредиту для споживача і реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Зокрема, у правилах з’явилася норма про те, що банк у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку або кредитної лінії може не надавати споживачеві графік платежів. Зміни набули чинності 4 березня.

То чи є привід для споживачів хвилюватися? На це запитання «УЦ» попросила відповісти керівника регіонального прес-офісу Кіровоградської філії «ПриватБанку» Анжелу Дзинзюру.

«У Постанові НБУ №15 від 22.02.2018 не йдеться про заборону чи відсутність графіку погашення споживчого кредитування, – пояснила вона. – Пункт 5 після внесення доповнень та уточнень має такий вигляд: “Банк надає споживачу детальний розпис складових загальної вартості кредиту та у вигляді графіка платежів (згідно зі строковістю, зазначеною у договорі про споживчий кредит, – щомісяця, щокварталу тощо) у розрізі сум погашення основного боргу, сплати процентів за користування кредитом, вартості всіх додаткових та супутніх послуг банку та кредитного посередника (за наявності) за кожним платіжним періодом, за формою, наведеною в додатку 2 до цих Правил. Банк може не надавати споживачу графік платежів у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії”.

Проте уточнення до додатку 2 нададуть можливість усім банкам точніше вказувати реальну вартість кредиту».

Клієнтам «ПриватБанку» не варто хвилюватись, зазначила Анжела Дзинзюра. Всі розрахунки, графіки погашень споживчих кредитів, кредитні ліміти на картках, кредити за програмами «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка», кредитування авто чи іпотеки можна буде, як і раніше, бачити та відслідковувати у власному кабінеті в «Приват24».