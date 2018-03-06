На Кіровоградщині поліцейські витягли хлопчика з триметрової ями (ФОТО)

Поліцейські Новоархангельського відділення поліції врятували життя дев’ятирічного Дениса.

Про це у Facebook написав начальник ГУ Національної поліції в області Сергій Кондрашенко, передає кореспондент «УЦ».

«Хлопчик зібрався покататися на санчатах, однак чомусь змінив напрямок руху і замість гірки пішов бродити засніженими городами. За деякий час дитина провалилася в триметрову яму для зберігання овочів, з якої попри всі старання самостійно вибратися не змогла», – йдеться у дописі.

Опинившись у пастці, малий голосно кликав на допомогу, однак відстань від будинків була настільки значною, що почути крик було неможливо.

Не дочекавшись онука з прогулянки, на пошуки Дениса вирушила його бабуся. Жінка обійшла вулицю, розпитувала, чи бува не бачив хлопчика хтось із односельців, та дізнатися хоч якісь новини так і не змогла. Тоді вона викликала поліцейських.

На місце прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, працівники інших підрозділів. Заступник керівника Новоархангельського відділення поліції Борис Собко, виконуючий обов’язки начальника карного розшуку Руслан Гуйван та старший інспектор групи реагування патрульної поліції Олег Качур у темряві розгледіли на снігу дитячий слід. Поліцейські дійшли до ями, з якої лунали крики про допомогу.

Правоохоронці дістали хлопця, закутали в поліцейський бушлат і доправили додому. Попри пережитий стрес і тривалий час перебування на холоді (а це -14°С) Денис Бурлаков почувається нормально.