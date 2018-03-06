На Кіровоградщині розбили носа депутату міськради (ФОТО)

5 березня під час засідання позачергової сесії міської ради Знам’янки, на якій йшлося про встановлення нових тарифів на проїзд, депутату Олегу Рубану нанесли тілесні ушкодження.

Про це пише «Наша Знам’янщина».

«Ось так трагічно припинилась сесія Знам’янської міської ради під час обговорення питання тарифів на перевезення пасажирів! Депутату Олегу Рубану було нанесено тілесні ушкодження під дверима залу засідань представником перевізника Постики Сергія Миколайовича, який знаходився на сесії і не дочекався виступу. Як можна захищати інтереси громади, коли безпека депутатів не забезпечена???» – повідомила депутат міської ради Неля Данасієнко в соцмережі.

Олег Рубан звернувся до правоохоронних органів з заявою про побиття.