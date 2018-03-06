У Кропивницькому презентувати експертів Team Europe (ФОТО)

Представництво Європейського Союзу в Україні презентувало експертів ініціативи Team Europe в обласному центрі.
Про це «УЦ» повідомила радниця з питань комунікації Центру розвитку місцевого самоврядування Вікторія Талашкевич.
«Наразі в Україні лише у п’яти містах працюють команди експертів та експерток Team Europe, і ми раді, що Кіровоградщина долучився до цієї ініціативи», – наголосив у вітальному слові прес-аташе Представництва Європейського Союзу в Україні Давід Стулік.
До складу команди Team Europe в обласному центрі входять Олександр Левченко (проректор з наукової роботи Центральноукраїнського національного технічного університету), Ольга Гріднєва (керівниця проектного департаменту ГО «Турбота»), Олександр Гавриленко (голова Громадської ради при обласній державній адміністрації), Олександр Мільто (голова Агентства розвитку територій), а також Вікторія Талашкевич (радниця з комунікацій Кіровоградського Центру розвитку місцевого самоврядування, створеного за підтримки програми «U-LEAD з Європою»).
«Ідея створити таку команду виникла минулого року, під час візиту до нашого міста кампанії “Будуймо Європу в Україні!”, яка презентувала різноманітні програми для всіх секторів суспільства, – розповіла Вікторія Талашкевич. – Ініціатива Team Europe об’єднує експертів і фахівців із різних сфер, які прагнуть посилити різносторонні відносини між Україною та ЄС».
«Для мене Team Europe – це група експертів та активних громадян, які підтримують тісну політичну та економічну співпрацю України з ЄС, а також проведення реформ в Україні», – наголосив Олександр Левченко.
«Найближчим часом ми плануємо працювати над тим, що надавати європейського контексту подіям у регіоні, де це можливо, а також ділитися інформацією про відповідні політики та заходи у ЄС і роз’яснювати громадськості на місцевому рівні про вплив євроінтеграційних реформ та допомогу ЄС Україні», – розкрив плани роботи команди у Кропивницькому Олександр Гавриленко.