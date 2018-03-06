У Кропивницькому презентувати експертів Team Europe (ФОТО)

Представництво Європейського Союзу в Україні презентувало експертів ініціативи Team Europe в обласному центрі.

Про це «УЦ» повідомила радниця з питань комунікації Центру розвитку місцевого самоврядування Вікторія Талашкевич.

«Наразі в Україні лише у п’яти містах працюють команди експертів та експерток Team Europe, і ми раді, що Кіровоградщина долучився до цієї ініціативи», – наголосив у вітальному слові прес-аташе Представництва Європейського Союзу в Україні Давід Стулік.

До складу команди Team Europe в обласному центрі входять Олександр Левченко (проректор з наукової роботи Центральноукраїнського національного технічного університету), Ольга Гріднєва (керівниця проектного департаменту ГО «Турбота»), Олександр Гавриленко (голова Громадської ради при обласній державній адміністрації), Олександр Мільто (голова Агентства розвитку територій), а також Вікторія Талашкевич (радниця з комунікацій Кіровоградського Центру розвитку місцевого самоврядування, створеного за підтримки програми «U-LEAD з Європою»).

«Ідея створити таку команду виникла минулого року, під час візиту до нашого міста кампанії “Будуймо Європу в Україні!”, яка презентувала різноманітні програми для всіх секторів суспільства, – розповіла Вікторія Талашкевич. – Ініціатива Team Europe об’єднує експертів і фахівців із різних сфер, які прагнуть посилити різносторонні відносини між Україною та ЄС».

«Для мене Team Europe – це група експертів та активних громадян, які підтримують тісну політичну та економічну співпрацю України з ЄС, а також проведення реформ в Україні», – наголосив Олександр Левченко.

«Найближчим часом ми плануємо працювати над тим, що надавати європейського контексту подіям у регіоні, де це можливо, а також ділитися інформацією про відповідні політики та заходи у ЄС і роз’яснювати громадськості на місцевому рівні про вплив євроінтеграційних реформ та допомогу ЄС Україні», – розкрив плани роботи команди у Кропивницькому Олександр Гавриленко.

Кіровоградський Центр розвитку місцевого самоврядування забезпечує інформаційну та консультативну допомогу органам місцевого самоврядування й об’єднаним територіальним громадам на Кіровоградщині з питань втілення реформи децентралізації, створення проектів регіонального розвитку, місцевих фінансів та комунікацій. Якщо представникам ініціативних груп потрібні коментарі, консультації чи навчання (а все це – безкоштовно), слід телефонувати за номерами: (0522) 32-02-86 або 095-356-35-98 (щодня у будні з 9:00 до 18:00).