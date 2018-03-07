Спекотна прем’єра на «Інтері»: «Орел і решка» відкриває «Морський сезон»

11 березня о 10:00 на «Інтері» відбудеться довгоочікувана прем’єра проекту «Орел і решка. Морський сезон».

У новому, вже 17-му за рахунком сезоні ведучі Коля Серга і Маша Гамаюн відправляться в морську подорож, щоб відкрити для вас далекі острови, екзотичні міста і познайомити з загадковими місцями нашої планети. Телеглядачів «Інтера» чекає спекотна Хургада, фантастичний Дананг, дикий і самобутній Флорес, самобутній Палаван. А також – Салала, Веллінгтон, Дарвін, Перт і острів Кука. Це буде грандіозний вояж: ведучі «Орла і решки» відвідають 20 найбільш «морських» місць на планеті, побувають на найпопулярніших курортах та на берегах заток, про які мало хто знає.

«Орел і решка» вже був на всіх континентах, островах, морях і океанах, – розповідає Олена Синельникова, генеральний продюсер проекту. – Але тільки в «Морському сезоні» ми зануримося в ці самі моря і океани. Навіть більше: ми розповімо про моря, про які не чули самі! Цей сезон просто створений для того, щоб недільного ранку ви перенеслися за тисячі кілометрів туди, де сонце, пляжі, пальми і неймовірні пейзажі підводного світу! Щоб показати вам цю красу, вся знімальна група отримала дайверські сертифікати. І повірте: те, що нам вдалося зняти, ви не побачите більше ніде, ну, крім National Geographic (посміхається). Ми самі в захваті від нашого великого і глибокого світу!»

Разом з командою «Орла і решки» в морські глибини занурювалися і ведучі проекту – Коля Серга і Маша Гамаюн. Участь в тревел-шоу Маша вважає подарунком долі: вона вперше в житті приміряла на себе роль покорительки морів. Натура вона вразлива – перший дайвінг довів дівчину до сліз …

«Мені відразу ж пощастило зустрітися з величезною черепахою, – розповідає Маша. – Коли я виринула і повернулася на човен, то не стрималася і розплакалася від надлишку почуттів».

Коля – більш досвідчений телемандрівників. «Морський сезон» з його екстремальними пригодами лише додав драйву в колекцію провідного. На Філіппінах Коля Серга подружиться з морськими зірками і світлячками, а Маша Гамаюн вперше в житті спробує деревного хробака. В Індонезії Коля буде торгувати камінням і дізнається багато нового про язичницькі ритуали, а Маша познайомиться з комодськими драконами і летючими лисицями. І багато-багато іншого…

Розпочнеться «Морський сезон» на популярному єгипетському курорті Хургада! Тут Коля Серга вперше з’їсть голуба і познайомиться зі справжніми бедуїнами. Дивіться в першому випуску «Морського сезону» на телеканалі «Інтер» 11 березня о 10:00!