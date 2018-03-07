Стали відомі лауреати Кіровоградської обласної премії імені Якова Паученка

Конкурсна комісія обрала лауреатів обласної премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка.

Про це йдеться у повідомленні облради, текст якого має «УЦ».

Лауреатами у номінації «Геральдика та вексилологія» стали Віталій Кривенко, Олександр Полячок та Микола Тупчієнко за колективний проект символіки Олександрійського й Петрівського районів.

У номінації «Архітектура» та «Декоративно-прикладне мистецтво» премія не присуджується у зв’язку з відсутністю робіт.

Нагородження відбудеться 21 березня, у день народження Якова Паученка, в художньо-меморіальному музеї Олександра Осмьоркіна.

Яків Паученко – (21 березня 1866 року – 29 жовтня 1914-го) – визначний український єлисаветградський архітектор, автор проектів значного числа будівель у місті (забудова наприкінці XIX – початку ХХ століть). Рідний дядько відомого художника-авангардиста Олександра Осмьоркіна.