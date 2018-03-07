Стали відомі прізвища підозрюваних у підриві угорського офісу в Ужгороді кропивничан

В організації вибуху вночі 27 лютого у приміщенні офісу Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді підозрюють кропивничан Володимира Кондратенка та Олександра Білобородька.

Про це пишуть кілька українських ЗМІ з посиланням на ГУ Національної поліції в Закарпатській області.

Володимиру Кондратенку – 52 роки. За словами його адвоката Євгена Шалиги, підозрюваний брав участь в АТО, отримав другу інвалідності. До кримінальної відповідальності чоловік не притягувався та характеризується лише позитивно.

Про Олександра Білобородька чи його повного тезку можна знайти через Google, що він – майор ЗСУ. «Після поранення майор Білобородько вміло керував підрозділом у часі евакуації поранених з-під артилерійського обстрілу. Знищивши засідку бойовиків, Білобородько вивів колону на територію, підконтрольну українським військам, – йдеться у «Вікіпедії». – 14 листопада 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений – нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня».

Третій підозрюваний, за даними правоохоронців виїхав з України до Придністров’я. Є інформація, що він – кадровий офіцер ФСБ Росії.

Нагадаємо, затриманим, окрім ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху), орган досудового розслідування висунув ще одне обвинувачення – ч. 2 за ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

Поліція встановила й особу власника автомобіля Mitsubisi L200, на якому жителі Кропивницького приїхали на Закарпаття для скоєння злочину. Це житель Черкас. Його опитали, за місцем проживання провели обшук. Автомобіль вилучили. Чоловіку вручили повістку на 7 березня в слідче управління ГУНП в Закарпатській області для проведення слідчих дій.

Суд узяв Володимира Кондратенка й Олександра Білобородька під варту строком на 60 діб без права внесення застави.