Легендарний кропивницький хореограф потребує допомоги

Хореограф з Кропивницького Віктор Похиленко нині проходить курс реабілітації після складної операції й потребує грошової допомоги.

Про це у Facebook написав його племінник Єгор, передає кореспондент «УЦ».

«Наше місто називають столицею хореографії, й величезною мірою в цьому заслуга мого дядька. Нехай це звучить різко, але це так! – йдеться у дописі. – Багато з вас танцювали, танцюють, викладають, вчаться, вчать, згадують… З дядьком пов’язані купа емоцій, спогадів, але в більшості своїй він навчив нас любити танок, любити те, чим займаєшся, вірити в це і жити заради цього».

Гроші можна переказувати на гривневу картку «Приватбанку» 5168 7422 0853 1032 (Похиленко Єгор) або на валютну (євро) 5168 7427 1180 5188 (Pohilenko Egor).

Віктор Похиленко – народний артист України, професор. Серед дисциплін, які він викладає в Центральноукраїнському педуніверситеті – мистецтво балетмейстера, історія хореографічного мистецтва, народний костюм та сценічне оформлення танцю, підготовка концертних номерів, режисура видовищних заходів.