У Долинській хочуть закрити дитсадок

Педколектив дитячого садочка «Івушка» у Долинській та батьки дітей, які його відвідують, б’ють на сполох: над закладом нависла загроза закриття.

Про це повідомляє кореспондент «УЦ».

Місцеві чиновники незадоволені тим, що групи укомплектовані не на повну і відвідуваність закладу дітьми незадовільна.

У садочку виховуються 26 малят, які розділені на дві групи. Що ж до відвідуваності, то, за словами завідуючої дитсадком Наталі Реут, зважаючи на погодні умови та захворюваність, у дитсадок ходять до десятка дітей. Проте, зазначила вона, така ситуація притаманна будь-якому освітньому закладу у зимовий період.

На звернення батьківського комітету в мерії відповіли, що рішення про закриття дитсадка ще немає, але вже запропонували кілька варіантів на вибір на випадок того, що його таки закриють. Один з них – переведення дітей до будь-якого з трьох інших дошкільних закладів міста. Найближчий – за чотири кілометри, але в мерії не бачать в тому проблеми, бо з околиці, де розташований названий заклад, до центру ходить автобус. Батьки погоджуються: автобус ходить, але двічі на день – о сьомій ранку та о шостій вечора, заповнений вщент.

Методист райвідділу освіти Наталія Баленко необхідність закриття дитсадку відкидає: заклад цілком може працювати і з однією різновіковою групою, що підкріплено законом.

Заступник мера Юрій Леуш у бесіді з кореспондентом «УЦ», пояснив, що нині проводиться моніторинг усіх дитячих закладів міста і щодо наповнюваності, і відвідування їх дітьми. Але наголосив, що педколектив дитсадка «Івушка» мав би працювати краще у плані наповнюваності його дітьми.

Батьки, зі свого боку, вважають, що ідея ліквідувати дитсадок належить міському голові Долинської Вірі Тернавській, і робиться це для того, аби продати розташовану в мальовничому місці будівлю, відремонтовану самими батьками.