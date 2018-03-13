«Кіровоградгаз» погрожує відключити від газу тепловиків Кропивницького й Долинської

ВАТ «Кіровоградгаз» може припинити газопостачання тепловиків Кропивницького й Долинської з 10:00 14 березня.

Про це йдеться у повідомленні підприємства, опублікованому на його офіційному сайті.

«Відкрите акціонерне товариство з газопостачання та газифікації “Кіровоградгаз” доводить до відома громадськості можливість припинення газопостачання на котельні КП “Теплоенергетик”, ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” та КП “Долинське міське комунальне господарство” у разі, якщо зазначені підприємства не здійснять термінових необхідних заходів щодо погашення заборгованості та в зв’язку з відсутністю підтвердженого обсягу природного газу на другу декаду березня 2018 року (стосується ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” та КП “Долинське міське комунальне господарство”)», – сказано у повідомленні.

За даними газовиків, борги теплопостачальних підприємств становлять:

– ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» – 3 236 133,50 грн.;

– КП «Теплоенергетик» – 794 550,34 грн.;

– КП «Долинське міське комунальне господарство» – 148 785,25 грн.

У повідомленні також сказано, що про ситуацію «Кіровоградгаз» проінформував голову ОДА Сергія Кузьменка, мерів Кропивницького Андрія Райковича та Долинської – Віру Тернавську.

Газовики, крім того, наголошують: «ВАТ “Кіровоградгаз” має законне право здійснювати примусове припинення (обмеження) газопостачання» і покладають відповідальність на споживачів – теплопостачальні підприємства.

Нагадаємо, у січні «Кіровоградгаз» уже відключав тепловиків Кропивницького від газопостачання. Міська влада тоді заявляла про неприпустимість таких дій у розпал опалювального сезону.