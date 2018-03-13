У Кропивницькому взяли на хабарі опера СІЗО, який був в. о. взятого раніше начальника (ФОТО)

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили у Кропивницькому на хабарі виконуючого обов’язки начальника установи виконання покарань №14.

Про це «УЦ» повідомили у прес-групі УСБУ в області.

Правоохоронці встановили, що майор внутрішньої служби вимагав 11 тисяч гривень від місцевого мешканця за приймання передач для затриманих, які містили заборонені предмети.

Співробітники СБ України затримали посадовця в службовому кабінеті після одержання останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 3700 гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину.

Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року прокуратура й СБУ взяли начальника УВП №14 (СІЗО) Сергія Пазилова на спробі дати хабара прокурору. За 2400 гривень (за версією СБУ, за 10000, а 2400 – лише перша частина) та матеріальні цінності (виготовлені в СІЗО всілякі поділки) він просив пом’якшувати чи взагалі не фіксувати результати перевірок.

20 жовтня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у 128 тисяч гривень. Згодом апеляційний суд зменшив її до 32 тисяч. Пазилов вніс заставу й на час слідства вийшов на волю.