Котельні «Кіровоградтепла» відключили від газу

ВАТ «Кіровоградгаз» відключило від газопостачання котельні ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» у Кропивницькому сьогодні, 14 березня.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті «Кіровоградгазу».

Від газопостачання відключені котельні:

– на вул. Робочій;

– на вул. Родимцева;

– на вул. Миру;

– на вул. Шатила;

– на вул. Башкирській;

– на вул. Академіка Корольова.

Причина відключення, зазначається у повідомленні, – непогашення заборгованості та в зв’язку з відсутністю підтвердженого обсягу природного газу на другу декаду березня 2018 року.

Нагадаємо, ВАТ «Кіровоградгаз» попереджало про можливе припинення газопостачання тепловиків Кропивницького й Долинської з 10:00 14 березня.