Олександр Гвоздик проведе бій з Мехді Амаром: де і коли дивитися поєдинок

У неділю, 18 березня, о 5:15, у програмі «Великий бокс» відбудеться пряма трансляція боксерського поєдинку між українцем Олександром Гвоздиком і французом Мехді Амаром.

Протистояння спортсменів пройде на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку.

Олександр Гвоздик уже встиг заробити собі позитивну спортивну репутацію: 14 перемог, 12 нокаутів і жодної поразки за всю професійну кар’єру. Він член «золотої команди» України з боксу. У 2012 році на Олімпіаді в Лондоні завоював бронзову медаль і став володарем статусу найбільш технічного боксера збірної України. Пізніше, у 2014 році, Олександр підписав контракт з американською компанією Top Rank, з якою співпрацює і близький друг спортсмена – Василь Ломаченко. Незважаючи на всі досягнення Гвоздика, багато спортивних експертів вважають його найбільш недооціненим боксером. Але майбутній поєдинок може все змінити і наблизити спортсмена до мрії: перемога в цьому бою дасть Олександру шанс битися за титул чемпіона світу.

«Схоже, найближчим часом ми станемо свідками народження нової яскравої зірки в українському професійному боксі, – говорить керівник редакції спортивних програм телеканалу «Інтер» Сергій Долбілов. – Пояс чемпіона світу – це важливо, але не головне. Упевнений, що Олександра Гвоздика полюблять за той бокс, який він демонструє в рингу, і за ті людські якості, якими він володіє поза рингом».

Цього разу Олександр боксуватиме проти француза Мехді Амара за звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC.

Не пропустіть пряму трансляцію поєдинку Гвоздик – Амар 18 березня о 5:15 на «Інтері», повтор – 19 березня о 0:50.