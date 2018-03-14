СБУ попереджає заробітчан Кіровоградщини про вербування в Росії та Білорусі

Останнім часом почастішали випадки спроб вербування спецслужбами Російської Федерації та Республіки Білорусь громадян України під час їх в’їзду або перебування на територіях цих країн.

Про це «УЦ» повідомили у прес-групі УСБУ в Кіровоградській області.

Під посиленою увагою іноземних спецслужб знаходяться ті, хто їде до Росії та Білорусі на заробітки. СБУ зафіксувала непоодинокі факти, коли представники ФСБ та КДБ через шантаж і погрози намагалися схилити заробітчан до співробітництва.

З метою працевлаштування за 2016 – 2017 роки з Кіровоградщини виїхало до Росії близько 2230 осіб, до Республіки Білорусь – близько 780 осіб.

«Управління СБ України в Кіровоградській області звертається до громадян, які перетинають кордон з Російською Федерацією або Республікою Білорусь, і нагадує про те, що під час перебування за кордоном вони залишаються під правовим захистом своєї держави, – йдеться у повідомленні прес-групи УСБУ. – У разі виникнення на територіях зазначених країн будь-яких ускладнень – затримання, негуманного поводження, фізичного та психологічного тиску з боку правоохоронних органів РФ або РБ, спонукання до негласного співробітництва з іноземними спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності, опитування з метою збору інформації про ситуацію в країні – українським громадянам рекомендується невідкладно звертатися на гарячі лінії консульських установ та СБУ».

Згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу України, громадяни, які не вчинили жодних дій на виконання злочинного завдання іноземної спецслужби та заявили про свій зв’язок з нею, звільняються від кримінальної відповідальності.

Номер телефону гарячої лінії Управління СБ України в Кіровоградській області – (0522) 36-13-06.