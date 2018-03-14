В Олександрії перевізники погрожують зупинитися, якщо мерія не підніме тарифи на проїзд

Олександрійські перевізники просять міського голову Степана Цапюка підвищити тарифи на пасажирські перевезення.

Відкритий лист опублікувала «Олександрійська правда».

«Сьогодні олександрійські перевізники, які працюють на автобусних маршрутах загального користування, опинилися у вкрай тяжких економічних умовах. Ми вже давно вичерпали свій фінансовий ресурс і запас матеріалів, які спрямовували на безпечне та безперервне перевезення пасажирів», – сказано у ньому.

Перевізники просять мера «негайно вирішити питання про підняття тарифу на пасажирські перевезення».

Вони також заявили про можливе припинення роботи: «Хочемо попередити: якщо найближчим часом питання не вирішиться і не буде винесено на засідання виконавчого комітету, ми змушені будемо зупинити роботу, і це не наша примха. Швидше за все, це безвихідь. Далі так працювати ми не можемо та й не хочемо».

Нагадаємо, 24 січня олександрійська мерія опублікувала офіційне повідомлення, яке стосується підвищення вартості проїзду в міському транспорті.

Мета проекту – «встановлення економічно обґрунтованих тарифів на перевезення одного пасажира за одну поїздку на міських автобусних маршрутах загального користування». Запланований розмір підвищення влада не повідомила.