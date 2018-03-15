Поліція просить допомоги у впізнанні жінки, тіло якої знайшли на Кіровоградщині (ФОТО)

Працівники поліції просять допомоги у встановленні особи жінки, тіло якої знайшли 10 березня поблизу колишнього села Луківка Добровеличківськго району на відстані 45 метрів від автодороги Кіровоград – Платонове.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Під час огляду тіла жінки виявили ювелірні вироби, на ногах – зимові калоші 38 розміру зі шкірозамінника (виробник – «Схід» із Хмельницького).

Біля тіла знаходився жіночий годинник на срібному браслеті.

Поліцейські звертаються до всіх, кому відома будь-яка інформація, що сприятиме встановленню особи жінки, з проханням терміново повідомити до Добровеличківського відділення поліції за телефонами: (066) 825-14-33 чи (095) 609-67-27.