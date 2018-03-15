Територіальні підрозділи поліції Кіровоградщини отримали нові авто (ФОТО)

Сьогодні, 15 березня, керівник обласного главку поліції Сергій Кондрашенко вручив ключі від автівок представникам територіальних підрозділів.

Заходи відбулися за участі голови обласної державної адміністрації Сергія Кузьменка, голови обласної ради Олександра Чорноіваненка та мера Кропивницького Андрія Райковича, повідомили «УЦ» у прес-службі ГУ Національної поліції в області.

Загалом автопарк поліції Кіровоградщини поповнили 11 транспортних засобів.

Два позашляховики Renault Duster та вісім легкових авто Skoda Rapid отримали сектори реагування патрульної поліції територіальних підрозділів, а спецавтомобіль Ford Transit для перевезення адмінзатриманих та арештованих осіб – ізолятор тимчасового тримання №4 Знам’янки.

Начальник поліції області Сергій Кондрашенко подякував керівництву Національної поліції та МВС України за серйозну підтримку та допомогу

«Цей автотранспорт дозволить поліції на місцях підвищити оперативність реагування і тим самим дозволить більш якісно та швидко виконувати функції з забезпечення безпеки людей, охорони їхніх прав і законних інтересів», – зазначив очільник обласного главку.