Заборгованість тепловиків перед «Кіровоградгазом» зменшилася

Станом на 11:45 15 березня заборгованість ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» за послуги з розподілу природного газу, отримані у лютому 2018 року, перед ВАТ «Кіровоградгаз» складає 2 889 853,55 грн.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті ВАТ «Кіровоградгаз».

Раніше ця заборгованість становила 3 236 133,50 грн.

В інформації також сказано, що «підтверджена номінація (заявлені обсяги) природного газу від постачальника НАК “Нафтогаз України” для ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” відсутня».

Нагадаємо, 14 березня ВАТ «Кіровоградгаз» відключило від газопостачання котельні ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА». Без тепла лишилися 137 житлових будинків, шість дитсадків, три школи, два ПТУ та медзаклад «Здоров’я жінки».

Голова правління ВАТ «Кіровоградгаз» Олександр Гладкий заявив, що газопостачання котельних ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» у Кропивницькому відновиться за умови повного погашення заборгованості.