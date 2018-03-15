Жителів Кіровоградщини попереджають про чергове погіршення погоди

За даними Укргідрометцентру, внаслідок впливу двох активних південно-західних циклонів у Кіровоградській області очікуються складні погодні умови.

Про це йдеться у повідомленні УДСНС в області, текст якого має «УЦ».

17 березня очікуються сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву – 5-10 см); пориви вітру 15-22 м/с, на дорогах ожеледиця.

18 березня – сильні снігопади, хуртовини (приріст снігового покриву – 20-25 см); пориви вітру 15-22 м/с, на дорогах ожеледиця.

19 березня – сильний сніг, хуртовини (приріст снігового покриву – 15-20 см); пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

При цьому спостерігатиметься зниження нічної температури до 10-16 градусів морозу.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту та ускладнень роботи енергетичної, будівельної галузей і комунального господарства.

Нагадаємо, з 08:00 28 лютого до 08:00 1 березня у Кіровоградській області випало до двох десятиденних норм опадів. Снігопади тривали кілька днів.