У Кропивницькому провели флешмоб проти виборів у Криму (ФОТО)

Патріотична молодь Кропивницького протестувала проти виборів у Криму сьогодні, 18 березня.

Участь в акції взяли понад 100 людей, передає кореспондент «УЦ».

Юнаки та дівчата вишикувались вздовж вулиці Великої Перспективної на площі Героїв Майдану. Вони тримали в руках плакати «Путін – це війна», «Крим – це Україна» тощо.

Учасники флешмобу, крім того, виконали гімн України.

18 березня в Росії, в тому числі на території окупованого Криму, відбуваються вибори президента. Нинішній президент Володимир Путін також балотується.