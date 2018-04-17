«Гимнастика художественная – адский труд»

Вдохновившись на прошлой неделе просмотром Всеукраинского турнира «Квітка України», мы решили поинтересоваться, а как вообще обстоят дела в художественной гимнастике области. О перспективах и проблемах этого утонченно красивого вида спорта рассказывает Ольга Владимировна Шевченко – заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, мастер спорта СССР по художественной гимнастике, заведующая кафедрой теории и методики физического воспитания ЦГПУ им.В.Винниченко, судья национальной категории, член исполкома Федерации гимнастики Украины.

– Еще два слова о триумфе «Квітки»: турнир прошел уже во второй раз. Что изменилось по сравнению с прошлым годом?

– В 2017-м было больше участников – приезжали из Полтавской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областей. В этом году на эти дни пришлась Пасха, поэтому количественный состав команд немного сократился. Сама организация стала лучше – были сильные гимнастки из Киева, Одессы, сборной команды Днепропетровской области. С подарками нам помогала Катя Квитка, причем она старалась, чтобы они были практичными – именно поэтому девочкам, кроме больших мягких игрушек, дарили предметы фирмы Sasaki (предметами в гимнастике называется то, с чем гимнастка работает во время выступления, - скакалки, обручи, ленты, мячи и т. д.). Когда гимнастка выходит на помост с шикарным предметом, это значительно влияет на оценку. Чем качественней предмет – тем он лучше прилипает к руке, легче делается выпуск, лента летит совершенно по-другому, качество палочки тоже важно…

– Насколько дорогие эти предметы?

– Достаточно отметить, что именно комплект предметов и купальник (в камнях) может затянуть на месячный бюджет семьи. И что самое главное – чем дальше, тем больше гимнастки и их родители стараются именно этим завоевать внимание судей. Однако главное – чтобы гимнастка показала высокую технику исполнения элементов и артистично все преподнесла.

– Как обстоят дела с гимнастикой художественной именно в нашей области?

– Она у нас развивается с 1956 года, у ее истоков была Валентина Семеновна Быкова. Она учила нас, мы учим нынешнюю молодежь. Сейчас она живет с детьми в Германии. Кировоградской области и самому городу Кропивницкий тяжело в первую очередь из-за того, что спортивных баз или арен чисто для гимнастики художественной у нас нет. В идеале такое здание должно быть с хорошим ковровым покрытием и подложкой под него. Сборная Украины тренируется на итальянском ковровом покрытии. На нем гимнасткам легче прыгать, крутить повороты, соответственно – меньше травм спины и коленей. Но, учитывая, что нам эту подложку негде хранить и некуда ее положить, нам помогли приобрести обычное ковровое покрытие, и мы туда-сюда его сворачиваем-разворачиваем. Такой спортивный зал, как на факультете физического воспитания ЦГПУ им. В. Винниченко, единственный, и спасибо руководству за теплое отношение к нашему виду спорта. Сейчас многие тренеры Кропивницкого проводят тренировочный процесс в общеобразовательных школах. Благодаря местному управлению образования и администрациям школ они имеют возможность делать это во второй половине дня. В свое время тренировочные сборы у нас были в зале возле шестой школы. Теперь это здание переоборудовали под офисы. Там и балкон был для зрителей, и второй этаж… Если говорить об области, то гимнастика художественная развивается в Светловодске, Бобринце, Александрии. Девочки-тренеры изо всех сил стараются удержаться на местах. В Александрии, например, тренеру пришлось организовать свой спортивный клуб, потому что в детской спортивной школе этого вида нет.

– Насколько реальны перспективы выхода на международный уровень и есть ли они?

– Мы еще в прошлом году замахивались сделать соревнования «Квітка України» международными. Эта информация была выставлена в Интернете, многие очень хотели приехать – к нам собиралась из Финляндии тренер Кати Квитки Наталья Бурмак, но у них в это время как раз был чемпионат страны, и у нее не получилось. Должны были приехать гимнастки из Турции. Много наших девочек работает в Польше, Китае, Америке. То есть, в принципе замахнуться на международный турнир можно, и со временем мы надеемся до этого дойти.

– Как мы выглядим на фоне других регионов Украины?

– У нас, в принципе, в каждой области проводятся всеукраинские турниры, наши гимнастки туда регулярно ездят и занимают призовые места. Недавно наша юношеская сборная ездила на международный турнир в Венгрию, и Даша Савенко, которую тренирует Анастасия Мельник, привезла оттуда золотую медаль, а другие гимнастки заняли призовые места. Даша обошла не только венгерских гимнасток, но и сборную юниорок из России. Эта девочка – будущее нашей художественной гимнастики. Удачно выступают на международных соревнованиях и гимнастки Людмилы Виноградовой, Елизаветы Горловой. Есть еще много хороших детей, которых хотелось бы назвать. У нас сейчас тренерами стала работать именно молодежь, и вот это молодое поколение вносит новизну в развитие нашей художественной гимнастики. Моя задача и моя цель – смотреть реально на результаты. В мегаполисах типа Киева, Львова, Одессы работают десятки тренеров. А гимнастика нашего города развивается только в КЗДЮСШ № 3 горсовета и ОКДЮСШ «Ника», в спортивном клубе «Верея», ну и, конечно, на факультете физического воспитания. Попасть в десятку лучших команд Украины среди 23 областей – наша основная цель. Студенческий спорт именно у нас, в Кропивницком, развит хорошо. Мы – всегда призеры, на последних двух летних универсиадах Украины были первыми среди вузов и областей. В юношеском спорте тяжелее, потому что на соревнования обычно приезжает минимум триста участниц. Из трехсот стать первой очень проблематично. Огромное спасибо хочется сказать родителям, которые отдают детей именно на художественную гимнастику, за то, что они понимают и стараются донести до своих детей: гимнастика художественная – это адский труд. Многие дети на начальном этапе подготовки бросают этот вид спорта, потому что нужна хорошая растяжка. Растягиваться, тянуться, гнуться – это очень тяжело. По нормативам детско-юношеской программы, занятия шесть раз в неделю по три часа – это уже группа спортивного мастерства. Но я считаю, что гимнастикой нужно заниматься каждый день. Может присутствовать один выходной, но он должен быть активным.

– А что можете сказать об украинской гимнастике художественной в целом?

– На сегодняшний день украинская гимнастика художественная – это лидер в мировой гимнастике. Мы все время соперничаем с российской сборной. Нужно сказать, что нынешнее поколение гимнасток, конечно, очень отличается от предыдущего. Сейчас из большого спорта ушли Анна Бессонова, Анна Ризатдинова. Но есть молодое поколение – Ева Мелещук, Алена Дьяченко, Влада Никольченко, в перспективе они могут «выстрелить» на Олимпийских играх.

– Как гимнастику художественную поддерживают на общегосударственном уровне?

– Мы не можем сравниться с тем же футболом или легкой атлетикой – к нам зрителей меньше ходит на соревнования, и уровень соревнований разный. Сегодня в Кропивницком наш вид спорта не обделен вниманием руководства, и сборная области не пропустила ни одного национального чемпионата. Огромное спасибо всем, кто нас поддерживает. Хорошо, когда помогают спонсоры, но каждый день они помогать не могут, а только во время определенных стартов. При Министерстве молодежи и спорта создан специальный Центр олимпийской подготовки, и туда можно отдавать одаренных детей, хотелось бы, чтобы наши звездочки тоже туда попали. На сегодняшний день Федерация гимнастики Украины развивается. Есть нововведения, проводится много семинаров для тренеров и судей. Идет разговор о том, что в перспективе тренеры должны будут получать и тренерскую лицензию гимнастики художественной – недостаточно будет иметь только высшее образование. Будем надеяться, что эти перемены приведут к большему успеху наших спортсменов.

Фото Олега Шрамко, «УЦ».