Олимпиада наших надежд

Чуть более месяца осталось до старта юношеских Олимпийских игр, которые будут проходить с 6 по 18 октября в столице Аргентины – Буэнос-Айресе. Вы спросите: отчего это вдруг такой повышенный интерес к юношеским стартам? Все просто: корреспондент «УЦ» не получал приглашение поработать ни в Сингапуре в 2010-м, ни в китайском Нанкине в 2014-м. Теперь такое приглашение от Международного олимпийского комитета поступило, и аккредитация получена. Это значит, у меня и у вас будет возможность сравнить юношескую и взрослую Олимпиады, а главное – рассказать о выступлении двух кропивницких атлетов, которые завоевали лицензии на аргентинскую юношескую Олимпиаду. А пока, за месяц до соревнований, предлагаю вам первое знакомство с Играми, а также рассказ о нашем легкоатлете Олеге Дорощуке, который нацелен в Буэнос-Айресе на самые высокие места.

От прошлого к будущему

Итак, юношеские Олимпийские игры – это состязания среди молодых спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет, проходящие под эгидой Международного олимпийского комитета. Проводятся как летние (с 2010 года), так и зимние (с 2012 года) юношеские Олимпиады. Предшественником этих стартов были Всемирные юношеские игры среди юниоров, которые впервые состоялись в Москве в 1998-м году. С 2004 года эти соревнования проходили постоянно за год до взрослых Олимпиад. Ну а с 2010 года состязания стали называться юношескими Олимпийскими играми. Первым летние юношеские олимпийские баталии принимал Сингапур, через четыре года столицей Игр стал китайский Нанкин. И вот сейчас право проведения грандиозного смотра молодых спортивных талантов МОК предоставил Буэнос-Айресу, который еще в 2013-м году выиграл конкурс у колумбийского Медельина и шотландского Глазго.

Основные нововведения этих Игр – это равенство (впервые в олимпийской истории в играх примет участие одинаковое число спортсменов мужского и женского пола) и дополнение программы четырьмя видами спорта: это кайтбординг, BMX фристайл, пляжный гандбол и легкоатлетический кросс (бег по пересеченной местности).

Юношеские Олимпийские игры задуманы и организованы так, чтобы молодые люди могли не только соревноваться, но также учиться и делиться культурными ценностями. Поэтому здесь предусмотрена очень большая культурно-образовательная программа.

Спортивная же часть основана на программе Олимпийских игр, но адаптирована к возрастным особенностям и интересам юных спортсменов.

На Играх-2018 в Аргентине будут соревноваться 3998 юных атлетов – 1999 юношей и 1999 девушек – из 206-ти стран в возрасте 15-18 лет, которые разыграют 241 комплект наград в 32-х видах спорта.

К участию в летних Играх 2018 года допускаются спортсмены с датой рождения между 1 января 2000-го и 31 декабря 2003 года, которые выполнили все критерии отбора и квалификационные нормативы, установленные МОК.

Лицензионный отбор завершился 31 августа. Украина получила 54 лицензии в спортивной акробатике, бадминтоне, баскетболе 3х3, боксе, вольной борьбе, академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, велоспорте, спортивной гимнастике и художественной, карате, дзюдо, легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука и стрельбе пулевой, прыжках в воду, современном пятиборье, теннисе, тхэквондо, фехтовании и скалолазании.

Среди участников главного юношеского старта четырехлетия будут и два спортсмена из Кропивницкого – прыгун в высоту, воспитанник СДЮСШОР-2 Олег Дорощук и представитель спортивного скалолазания Ярослав Ткач. С нашим скалолазом и его наставником Николаем Побережцем мы познакомим вас в одной из следующих публикаций. Сегодня же поговорим о пути к олимпийскому Буэнос- Айресу Олега Дорощука и его тренера Геннадия Здитовецкого. Итак, слово нашим героям.

Олег Дорощук:

– На легкую атлетику в манеж СДЮСШОР-2 в дендропарке меня еще лет пять назад привел друг, который занимался прыжками в высоту. Так получилось, что друг вскоре перестал ходить на тренировки, а меня это увлекло настолько, что захотелось покорять все новые и новые высоты. Прыжки в высоту – это постоянное движение вверх, и мне стало интересно – за счет чего спортсмены прыгают все выше и какая техника приносит успех? Бег же не оказался столь привлекательным и познавательным. Вначале я был ниже всех ребят в группе моего первого тренера Галины Петровны Михалюковой, которой благодарен за первые спортивные уроки. Но потом я стал стремительно расти и вот сейчас вымахал на 2 метра. Ну а когда стали возрастать и результаты, то появилась дополнительная мотивация. Знаете, когда преодолел планку на высоте 120 см, а затем 130 см, то радости не было предела. Когда же стал тренироваться под руководством Геннадия Борисовича Здитовецкого, к которому перешел по собственной инициативе, то вместе нам удалось добиться серьезных успехов. У моего нынешнего наставника очень четкий и серьезный подход к тренировочному процессу, где строго соблюдается дисциплина и обязательно правильное выполнение тренерских указаний. Просто так пропустить тренировку или опоздать без уважительной причины не получится. А тренируюсь я пять раз в неделю по три часа. При этом Геннадий Борисович делает так, чтобы тренировки у нас проходили интересно и обязательно были направлены на совершенствование нужных качеств и улучшение того, что не очень хорошо получается. Ну и то, что рядом с нами работает «на полную катушку» участник взрослых Олимпийских игр и чемпионата мира Дмитрий Яковенко, который всегда готов помочь дельным советом, заставляет работать с удвоенной энергией и желанием добиться таких же успехов. Так что моих рекордных в этом сезоне 215 см не было бы без настойчивости и внимания Геннадия Борисовича и вдохновляющего примера Димы Яковенко.

Считаю, что для прыгуна в высоту очень важно быть легким и обладать взрывной силой при отталкивании. Хотя, как бы ты ни был здорово готов физически, но где-то половина твоего удачного преодоления высоты лежит в области психологии. Ты должен быть готов к любому развитию событий в секторе, не волноваться особо и не обращать внимания на временные трудности, если они возникают. Ну и соперники не должны тебя волновать. В секторе есть ты и планка, которую необходимо преодолеть. Ты должен быть уверен в себе и расслаблен перед выходом на очередную попытку.

Я всегда слежу за выступлениями прыгунов мировой элиты и подмечаю что-то для себя. Но так, чтобы кого-то копировать в плане техники – этого у меня нет. Хотя всегда нравились манера и уравновешенность шведа Стефана Хольма, который уже завершил свою карьеру.

Что касается отбора к юношеским Олимпийским играм, то вначале нужно было выполнить требуемый норматив в 2 метра, затем успешно выступить на чемпионате Украины, а потом пробиться в 5-ку лучших на европейском первенстве в Дьёре. С этими задачами я успешно справился. Чемпионат страны я выиграл с личным рекордом 215 см, а на чемпионате Европы стал вторым с результатом 213 см, уступив только прыгуну из Великобритании, который и будет моим основным конкурентом в Буэнос-Айресе. В Дьёре мог прыгнуть выше, но сказалась психологическая усталость. У нас в Украине планку поднимают сразу на 5 см, а на европейском чемпионате – на 3 см. Соответственно, соревнования длились дольше, что было непривычно. Но ничего, я справился, хотя настраивался на золото. Теперь нужно постараться взять на Олимпиаде реванш у британца, в активе которого есть прыжок на 218 см.

Настрой на Олимпиаду самый решительный, и я чувствую уверенность в собственных силах. Вот только жалко, что рядом не будет Геннадия Борисовича, советы и коррективы которого в Буэнос-Айресе очень бы пригодились.

Геннадий Здитовецкий:

– Вы знаете, у меня еще не было ни одного ученика, имеющего такой прогресс результатов, как у Олега Дорощука. Дмитрий Яковенко в 17 лет прыгал на 205 см, а у Олега уже 215 см. За год и четыре месяца, которые мы вместе работаем, Олег прибавил 35 см к личному рекорду, что, согласитесь, впечатляет. У парня прекрасные антропометрические данные для прыгуна в высоту: рост 201 см и вес колеблется между 75 и 77 кг. Но это не самое главное. Олег потрясающе психологически устойчив в соревновательных условиях. На тренировках он прыгает так, как остальные ребята, и особо ничем не выделяется, но во время состязаний его коэффициент реализации просто впечатляет. Он именно в условиях борьбы с соперниками способен реализовывать свой прекрасный потенциал.

Что касается начала нашей совместной работы, то Олег сам настоял на этом сотрудничестве. Поверьте, я его не переманивал. Это не в моих принципах. Понимая всю щекотливость ситуации, я три месяца не соглашался взять Дорощука в свою группу. Но потом была история, когда Галина Петровна Михалюкова сказала нашему старшему тренеру СДЮСШОР -2 Наталье Абраменко, что, если он на зимнем чемпионате Украины в Запорожье не прыгнет 190 см, то сама возьмет Олега за руку и приведет к Здитовецкому. В результате в феврале 2017 года спортсмен прыгнул только 180 см, но своего обещания моя коллега не выполнила. Когда же Галине Петровне об этом напомнили, то она сказала: «Тогда пусть он идет, куда захочет». Только после этого мы с Олегом начали работать вместе. Я это все рассказал для того, чтобы расставить все точки в этом вопросе.

Если же говорить о шансах Олега на награду в Аргентине, то состязаться с британцем за золото будет сложно. Темнокожий прыгун из Великобритании очень силен физически. Он прыгает в длину на 7 метров 50 см, а на стометровке выбегает из 11 секунд. Я сказал своему подопечному, что если бы у него были такие показатели, то он бы уже сейчас прыгал на 240 см. Но на данный момент у британца в активе есть прыжок 218 см и мы ему уступаем в личном рекорде 3 сантиметра. А вот с китайцем, имеющим 217 см, мы еще не соревновались, и говорить о его возможностях сложно. Пока же будем исходить из того, что Дорощук имеет в своем возрасте третий результат сезона в мире и способен претендовать на медаль. Но это спорт, и загадывать наперед здесь, тем более в прыжках в высоту, где на выступление влияют очень много подспудных факторов, не стоит. Тем более что еще три атлета имеют прыжки на 214 сантиметров. Так что борьба в секторе предстоит серьезнейшая.

О коэффициенте реализации Олега мы уже поговорили, а о его психологической устойчивости говорит следующий факт. Я ему как-то сказал, что если будут проблемы на Олимпиаде, то это можно объяснить отсутствием на стартах личного тренера. На это парень мне ответил, что не подведет, выступит успешно и собирается выиграть. Так что такой целеустремленности и такому настрою многие могут позавидовать.

Если говорить о будущем, то я прекрасно понимаю, что такой стремительный прогресс далее просто невозможен. Ну не может прыгун каждый год добавлять к своему личному рекорду по 20 см. Нет, я, конечно, не отказался бы стать тренером рекордсмена мира, но нужно быть реалистом. Поэтому уже после Олимпиады, в первом нашем сезоне на юниорском уровне будем стремиться попасть в призы на чемпионате Украины и пробиться на юниорское первенство Европы 2019 года. Ну а если будем прибавлять, то вполне можем замахнуться и на взрослую Олимпиаду в Токио 2020 года. Тут ведь главное – выполнить норматив и завоевать медаль на национальном отборочном чемпионате Украины. Этот путь с Димой Яковенко, который постепенно залечивает свои повреждения и обретает боевые кондиции, мы уже проходили. И надеясь, что Дмитрий вернется на прежний олимпийский уровень, надеюсь и на Олега Дорощука, который при таком желании способен преподнести еще не один приятный сюрприз.

Юный возраст не мешал завоевывать олимпийские награды легендарным Валерию Брумелю и Сергею Бубке. Я ни в коем случае не ставлю своего ученика в один ряд с этими гениальными легкоатлетами, а просто привожу соответствующие теме примеры.

Впрочем, давайте решать задачи по мере их поступления. Пока все наши помыслы связаны с подготовительными стартами 8 сентября в Бердичеве на Мемориале Лонского и матчевой встречей Украина – Беларусь – Франция – Турция в Луцке, которая пройдет 21 – 22 сентября. После этого уже будем ждать приятных вестей с юношеской Олимпиады.

В Аргентину отправляется ограниченная делегация, в которую, скорее всего, войдут наставники чемпионов Европы. Ну а на тренеров серебряных призеров средств уже не хватает. Хотя в Дьёре, на чемпионате Европе, где еще Олег Тыкул обновил свой личный рекорд, мое присутствие было оправданным.

Сейчас же придется давать установки и настраивать ученика на пока главный старт в его жизни всеми доступными средствами связи. Хотя, если Олег Дорощук вернется домой с наградой, то все эти сложности забудутся. Так что давайте верить в лучшее и надеяться, что у Олега в Аргентине получится реализовать свой прекрасный потенциал.

Юрий Илючек – специально для «УЦ».

Автор благодарит истинных любителей спорта Сергея Кузьменко, Юрия Гугленко, Максима Березкина, Александра Павленко, Руслана Згривца, Сергея Максимова, Тиграна Хачатряна и Алексея Олейника за поддержку и помощь в поездке на юношеские Олимпийские игры.