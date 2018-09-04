Осень. «Времена года»

Не знаю, случайное это совпадение или нет, но в первый день календарной осени в рамках фестиваля «Кропивницкий-2018» состоялся концерт «Времена года» с участием камерного оркестра Национального дома органной и камерной музыки Украины (дирижер – Богдан Плиш) и солиста – Дмитрия Ткаченко (Украина – Великобритания).

Дмитрий Ткаченко – один из лучших скрипачей-виртуозов, ученик Богодара Которовича, лауреат нескольких международных музыкальных конкурсов в Киеве, Варшаве, Дании. Он не только активно гастролирует в Украине и многих странах мира, но и преподает в Национальной музыкальной академии Украины, регулярно приглашается в жюри международных конкурсов, дает мастер-классы, а также является соучредителем и художественным руководителем Международного музыкального конкурса им.Бриттена в Лондоне.

Не слишком часто Кропивницкий посещают звезды такого масштаба. Тем более приятно, что зал областной филармонии был полон и награждал исполнителей, простите за журналистский штамп, бурными овациями. Концерт был построен на циклах «Времена года» двух композиторов – Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы.

«Времена года» венецианца написаны в 1723 году. На первом исполнении Вивальди лично играл партию скрипки. Каждый концерт посвящён одному времени года и состоит из трёх частей, соответствующих каждому месяцу.

Эту чудесную музыку хоть раз в своей жизни слышал каждый. И не оценить ее, не наслаждаться чарующими мелодиями просто невозможно. Поэтому после каждой из двенадцати музыкальных пьес цикла зал просто взрывался аплодисментами и криками «Браво!».

Вторая часть концерта представила зрителям цикл «Времена года в Буэнос-Айресе», состоящий из четырёх танго, аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Это современные произведения, написанные в конце 1960-х годов. Музыка Пьяццоллы показывает жизнь, звуки города – далекого и неизвестного, богемного и романтического, страстную любовь и одиночество, холод зимы и пробуждение природы весной, краски жаркого лета. Танго позволяет все это продемонстрировать настолько естественно, что, закрыв глаза, кажется, что ты ощущаешь даже ароматы экзотического Буэнос-Айреса.

Скажу честно, в этой части программы Дмитрий Ткаченко настолько преобразился, что у меня даже на некоторое время возникло ощущение, что это другой музыкант, просто немного похожий на предыдущего. Казалось, еще такт – и он начнет танцевать танго…

Немного удивило, что в танго Пьяццоллы включены некоторые фрагменты из «Времен года» Вивальди, не узнать которые просто невозможно. Оказывается, в конце 1990-х годов такую версию «Времен года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы для скрипки и струнного оркестра сделал российский композитор Леонид Десятников. В каждую часть этого цикла он включил несколько цитат из «Времён года» Антонио Вивальди, учитывая различия сезонов в северном и южном полушариях, например, в «Лето» добавил элементы «Зимы» Вивальди. И это было просто невероятно! Такая трактовка прекрасно соединила два потрясающих музыкальных цикла в одну концертную программу. Уверена, что в восторге были все, кто субботний вечер решил посвятить классической музыке.

Фото Павла Волошина, «УЦ».