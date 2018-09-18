Готовим итальянскую пасту

В День города большая часть Казачьего острова была отдана участникам Фестиваля уличной еды – свое искусство кулинарии представили многие заведения Кропивницкого. Чего там только не было! И традиционные шашлыки и бургеры, шаурма и стейки, и всяческая выпечка – пирожки и кексики, булочки и пряники, причем невероятно расписанные, и конфеты на любой вкус – от красивых подарочных коробок от «Волинських ласощів» до радужной россыпи карамелек от магазина «Веселі карамелі», и фруктовые чипсы, и мороженое, конечно же, всяческие соки, напитки, кофе, чай и даже органическое молоко для маленьких посетителей праздника…

Все привыкли, что пицца – это круглая основа из теста с разными начинками и сыром. А вот кафе «Їжак», что на Соборной улице, предлагало необычную пиццу в форме рожка – Cono pizza: из теста выпекается конусовидный рожок, как для мороженого, потом в него помещается начинка, сверху посыпается сыром и запекается в духовке. Выглядит очень интересно, да и вкусно, наверное, ведь начинки самые разные. Кстати, и есть Cono на улице, в отличие от плоской пиццы, очень удобно.

Ну а одна локация еще накануне Дня города привлекла наше внимание – Cibo buono (Хорошая еда). Семейная пара из Италии Ольга и Клаудио Бриццолари в прошлом году, выйдя на пенсию, приехали в Кропивницкий, где живет семья Ольгиного сына. Бывший полицейский и соцработник не привыкли сидеть сложа руки и придумали себе такое развлечение: они готовят лазанью на заказ! Ну а в День города они решили познакомить кропивничан с традиционными блюдами итальянской кухни, причем очень простыми и невероятно вкусными. Торта салата – тонкая лепешка из теста для пасты с начинкой из сыра рикотта, пармезана, молодых зеленых листочков сахарной свеклы с добавлением специй и иногда каперсов. Фокачча – традиционный итальянский хлеб, внешне напоминающий украинские пышные коржи, но с вялеными томатами и оливками. Это точно очень вкусно! Ну а третье блюдо – ньокко фритто: жареные в оливковом масле кусочки теста с тонкими ломтиками мяса и сала. Тоже очень удобно для уличного перекуса. Но главное, почему мы обратили внимание именно на эту локацию, - мастер-класс по приготовлению настоящей итальянской домашней пасты (лапши по-нашему). Поверьте, даже если у вас нет специальной машинки для раскатывания и нарезки пасты, все у вас получится.

– На кожне яйце я беру 4 столових ложки борошна. Особливе якесь борошно з пшениці твердих сортів не потрібно. Я перепробувала декілька видів й обрала один, який просто ідеально підходить для пасти – «Хуторок». Отже, ми приготували 3 яйця, тому беремо сито й просіюємо в миску 12 столових ложок борошна, щоб воно було насичене киснем. Яйця збиваємо виделкою з дрібкою солі, – Ольга очень старательно говорит по-украински, ведь, как она призналась нам, ей пока тяжело думать по-русски, переводить на итальянский, на котором она разговаривала, когда жила в Италии, а затем уже говорить по-украински. – Щоб тісто добре вимішувалось, додаємо столову ложку олії, я звикла до оливкової.

Ну а дальше Ольга приступает к приготовлению собственно теста: в просеянной муке делает в центре углубление, вливает взбитые яйца и начинает вымешивать сначала ложкой, потом руками. Когда тесто уже приобрело однородную консистенцию, выкладывает его на слегка посыпанный мукой стол и вымешивает. Не бойтесь соскрести со стенок мисочки прилипшее тесто и вмешать его в основной комок. По консистенции оно должно быть эластичным, но не слишком тугим. Непременно оставьте тесто минут на 20-30, советует Ольга: оно должно «привыкнуть» к своему состоянию. После этого началось самое интересное: раскатывание теста. Ольга раскатывает специальной машинкой, но можно это делать и вручную – скалкой, правда, придется приложить больше усилий. Небольшой кусочек отрезается и раскатывается длинной полоской, затем складывается втрое и снова раскатывается. Машинка регулируется, потому можно изменять толщину раскатывания, а вот вручную это придется делать своими силами. Тесто постепенно приобретает совершенно необычную фактуру и на ощупь становится похожим на плотный шелк, и даже цвет немного меняется. Раскатав длинные тонкие полосы теста, Ольга оставляет их немного подсохнуть. Это очень важно, говорит она, тогда оно будет легче резаться и не станет слипаться. Чтобы этот процесс прошел быстрее, можно чуть присыпать тесто щепоткой муки и распределить ее рукой по всему листу.

И вот наступает момент, когда наше тесто превращается в пасту. Нарезав его одинаковыми прямоугольными пластинами по размеру имеющейся у вас формы, вы получите листы для лазаньи. Машинка для раскатывания может также нарезать готовые листы на широкую лапшу (тальятелле) и тоненькую лапшу-паутинку для супа. Наши бабушки, как и итальянские в очень давние времена – а пожилые итальянки, говорит Ольга, часто повторяют: cosi ha fatto mia nonna – так делала моя бабушка, - раскатывали и нарезали лапшу вручную, поэтому вполне можно обойтись без машинки. Можно нарезать небольшими прямоугольничками и сжать их посрединке – получатся фарфалле – бантики.

Самыми счастливыми на этом мастер-классе были дети: несколько малышей помогали Ольге крутить ручку машинки и выкладывать кучкой на поднос готовую лапшичку. А потом была викторина, и трое малышей, правильно ответивших на вопросы Ольги, получили пакетики с подарками, да еще и приготовленную с их помощью пасту забрали домой. Ох, видимо, придется молодым мамочкам, старательно записывавшим на бумажку рецепт и снимавшим на телефон этот мастер-класс, покупать лапшерезки! А еще с огромным удовольствием все придут на новую встречу с Ольгой Бриццолари и ее замечательной семьей, если их пригласят на подобные городские мероприятия!

Пробовала ньокко фритто и училась делать правильную пасту Ольга Березина, фото Павла Волошина, «УЦ».