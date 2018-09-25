«Самоцветы» отсверкали

48-й Всеукраинский театральный фестиваль «Вересневі самоцвіти – 2018» закончился торжественным награждением рукодельницы Екатерины Москаленко «за организацию выставки декоративно-прикладного искусства на высоком уровне». Мастерица подарила театру корифеев собственноручно изготовленных кукол в народных и классических нарядах. Коллекция произвела настоящий фурор – театралы становились в очередь в фойе театра, чтобы запечатлеть эту красоту на фотографиях.

Финальным спектаклем в фестивальной программе этого года стал «Ассо и Пиаф» Олега Николайчука-Низовца в исполнении актеров Винницкого областного академического музыкально-драматического театра им.Н.Садовского.

Материал винничане привезли весьма непростой. Всего четыре актера пытались разыграть на сцене драматическую феерию чувств великой французской дивы Эдит Пиаф. По режиссерскому замыслу, зритель должен был увидеть все величие и весь трагизм судьбы маленькой певчей птички, ее непростой путь от девчонки, скитающейся в поисках ужина вместе с сестрой по улицам Парижа, до всемирно известной звезды.

Жизнь сестер в 30-е годы кардинально изменила встреча с Раймоном Ассо – поэтом, который стал продюсером, учителем и любимым мужчиной Эдит. Да и Пиаф круто повлияла на судьбу Ассо – ради своего лучшего творения ему пришлось оставить молодую жену Мадлен, спорить с друзьями из мира шоу-бизнеса, натыкаться на их недоумевающие скептические взгляды в сторону Эдит. «Она – бомжиха, посмотри на ее прошлое и поймешь ее будуее», – заявляет один из них со сцены.

Но Ассо не сдавался, он разглядел в молодой неброской девушке огромный потенциал. «Она из того теста, из которого лепят звезд», – заявил он и таки добился ее дебюта в одном из самых козырных французских мюзик-холлов АВС.

Это выступление навсегда изменило жизнь Эдит Пиаф, вспоминает Симона Берто в книге, посвященной жизни ее великой сестры.

Спектакль натолкнул на массу размышлений о нелегкой судьбе творческого человека, о вдвойне нелегкой судьбе творческой женщины, зависимой не только от своего дара, но и от происхождения, от начального капитала, от отношений с мужчинами и даже от манер за ужином в ресторане. Настоящая звезда не может скитаться по улицам, не может выпивать в кабаках, плясать на званых вечерах – ей полагается вкалывать, вкалывать и еще раз вкалывать, в том числе и над собой. Иными словами – бриллиант засверкает только при правильной огранке.

Увы, «дурашливое поведение юных девочек» было неубедительным в исполнении не очень юных актрис. А Ассо и его товарищу просто не хватило должного шарма для ощущения в зале полного погружения в эпоху.

По нашему скромному мнению, «Ассо и Пиаф» – вещь довольно элитарная. Даже музыкальное сопровождение – золотые хиты Пиаф а-ля Non Je Ne Regrette Rien – способен оценить далеко не каждый зритель. Впрочем, кропивницкая публика с каждым годом становится все искушеннее. Может, из-за этого было сложно понять, почему в спектакле о легендарной вокалистке актеры не пели, а фонограмма самой Пиаф местами громыхала так, что было сложно разобрать реплики героев.

А вообще, наверное, мы избаловалованы нашей профессионально поющей кропивницкой труппой, и на контрасте с ее работой нам сложно угодить.

Фото Павла Волошина, «УЦ».