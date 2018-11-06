И снова о мошенниках

Уж сколько раз мы писали о мошенниках, обманным путем проникающих в квартиры стариков и похищающих их сбережения, а толку мало. Липовые соцработники и медики, представители Пенсионного фонда и банков, контролеры и сантехники – те, кому доверчивые бабульки смело открывают двери. И хорошо еще, если дело закончится только ограблением. Наверняка многие еще помнят убийство преступником, якобы пришедшим пломбировать водяной счетчик в квартире, 90-летней мамы моей подруги, жившей на Черемушках, из-за копеечной пенсии.

В апреле этого года жертвой мошенников, укравших приличную сумму денег, стала наша давняя читательница, всегда живо откликающаяся на наши публикации, Людмила Афанасьевна Легеза. Редкий обзор редакционной почты обходился без ее писем. Людмилу Афанасьевну знает просто огромное количество жителей областного центра – много лет она работала в 5-й школе учителем украинского языка, а затем заместителем директора по воспитательной работе. Всегда живая, активная, всем интересующаяся, готовая помочь всем и всегда, в последние годы Людмила Афанасьевна очень тяжело болеет и практически никуда из дому не выходит, живет одна, так как сын проживает далеко.

Как рассказала нам в письме Л. Легеза, к ней в квартиру под видом врачей из 1-й поликлиники пришли две женщины. Она их не пустила, однако позвонила соседка и сказала, что и к ней приходили, мол, что они ходят к одиноким старикам и что она очень довольна. Позволю себе сразу прокомментировать этот момент: напрашивается двоякая мысль – или у соседки нечего было взять, или, простите, она каким-то образом причастна к этому… Но продолжим. Положившись на отзывы соседки, Людмила Афанасьевна впустила этих «врачей» в квартиру. «Зайшли. Я ледве додибала до кроваті. Одна турнула мене на подушку, стала м’яти шию, а друга – ноги. Я хотіла протестувати, все розуміла, але не могла вимовити й слова. Вони, мабуть, примінили гіпноз, так як я нічого не розуміла й не бачила. Перевірили сумки, пакети й забрали все», – пишет нам Людмила Легеза.

Дальше все было вроде бы хорошо: и полицейские очень быстро приехали, и дело завели за номером 3047, и следователя назначили – Яну Олеговну Дорожинскую. А потом – снова все плохо: от следователя ни одного звонка, а когда Людмила Афанасьевна сама осмелилась позвонить, «вона відповіла, що за свої гроші купила телефон, і я не маю права їй дзвонити, а якщо щось хочу, повинна прийти». То есть пожилая и очень нездоровая женщина ДОЛЖНА САМА ПРИЙТИ в горотдел полиции на Вокзальной, 58, на 4-й этаж.

Не знаю, как вас, уважаемые читатели, а меня просто бесит, когда вместо того, чтобы решить пустяковый вопрос по телефону, нужно поехать на другой конец города, иногда и не один раз, выстоять несколько часов километровую очередь, зайти в кабинет и ровно через две минуты выйти, получив ответ. Та же ситуация и здесь: вместо того, чтобы успокоить женщину, и так пострадавшую от мошенников, что, мол, не волнуйтесь, мы работаем, как только что-то выяснится, я вам перезвоню, ее, как метко говорят у нас в Украине, «накрили мокрим рядном».

Кроме грубости следователя, есть еще один момент. Со дня кражи прошло более полугода. Эти мошенницы явно посетили не одну квартиру (две – это уж точно), их наверняка кто-то еще видел. Неужели за это время следствие не сдвинулось с места? Или им просто никто не занимается – мол, живы бабульки, и ладно, деньги-то им все равно никто не вернет? Но ведь наверняка эти «докторицы» засветились не только в этом доме, за ними явно не одно-два преступления… В общем, вопросов много, а вот ответы на них уже мы, редакция «УЦ», очень хотели бы получить от представителей правоохранительных органов.

И напоследок еще раз напомним нашим читателям: НИКОГДА не открывайте дверь незнакомым вам людям, кем бы они вам ни представлялись. Ни врачи (за исключением вызванного вами лично вашего семейного доктора, которого вы знаете в лицо), ни представители управлений соцзащиты и Пенсионного фонда, никакие другие сотрудники всяких официальных органов по квартирам не ходят, никто, за исключением вашего почтальона, приносящего вам пенсию домой, которого вы также хорошо знаете, никаких доплат и прочих денежных средств не приносит, деньги не меняет и не разменивает на крупные новые купюры. Да и контролеры, проверяющие показания счетчиков, чаще всего ходят одни и те же, и вы тоже их знаете. Пришел новый человек – не открывая дверь, спросите его фамилию и позвоните по телефону в соответствующую службу. Все их номера есть на книжках, по которым вы оплачиваете коммуналку. А лучше написать все экстренные номера на листочек и поместить его возле телефона, чтобы быстрее найти в случае чего. Также не стоит открывать дверь представителям всяких фирм и фирмочек, предлагающих вам «по акции» поставить новые двери, окна и прочее, а также всяким типа социологам, проводящим опросы (тем более скоро выборы, и они активизируются), уж как-нибудь без вашего конкретного мнения не умрут.

Ну вроде бы всех, кто может постучаться в вашу квартиру, мы перечислили. Да, сейчас у всех есть мобильные телефоны, поэтому даже с родными или соседями хорошо было бы созвониться, если решили сейчас заглянуть к ним на минутку. И обязательно смотрите в дверной глазок или хотя бы спрашивайте, кто стоит за дверью. Я своих пожилых соседок уже этому научила.

P.S. Просим руководство правоохранительных органов г. Кропивницкий считать данную публикацию официальным запросом.