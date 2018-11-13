О любви и одиночестве

В минувшую субботу в театре им. Кропивницкого состоялась долгожданная премьера спектакля «Наполеон и корсиканка» по пьесе Иржи Губача в постановке главного режиссера Евгения Курмана.

Спектакль и в самом деле был для зрителей долгожданным, ведь о нем только наше издание писало несколько раз. Прав был Евгений Курман, который, кстати, сам сделал перевод с оригинального чешского текста пьесы, когда в одном из предыдущих интервью говорил, что «быстро, дешево и хорошо никогда не сойдутся вместе». Постановка получилась прекрасной, как выдержанное вино, точнее как коньяк, названный в пьесе корсиканкой Жозефиной именем императора – «Наполеон».

Буквально с первых секунд внимание зрителя привлекают декорации, оформление спектакля. Как всегда у замечательного художника Бориса Фирцака, - лаконично и функционально. Все, включая огромную крысу в капкане, подчеркивает унизительно-нищенскую обстановку помещения, где содержался плененный император. На заднике сцены – море, написанное маслом на холсте. Мастерски подсвеченное, оно создает иллюзию настоящих волн, накатывающих на берег острова Святой Елены, куда был сослан Наполеон. Прекрасна и музыка, созданная специально для этого спектакля Денисом Федоренко, а аутентичные корсиканские песни, исполненные артистами-кропивничанами, самые впечатлительные зрители наверняка напевали еще пару дней. Ну и вишенка на торте – живой оркестр на сцене! Если существует такое выражение – «режиссерская роскошь», то это как раз такой случай! Под стать всему этому сценическому великолепию были и актеры.

Наполеон Бонапарт – вторая в сезоне блестящая работа Евгения Скрипника (после роли Исаака в «Севільських заручинах»). Потрясающее преображение – и внешнее, и внутреннее – молодого актера в 50-летнего человека, прошедшего сложный жизненный путь от нищеты до императорства, одерживавшего великие победы и ужасные поражения и в конце жизни оказавшегося в жутком одиночестве, оторванным от всего мира… Евгений Курман, поздравляя артистов и весь коллектив театра с премьерой, очень точно выразил идею этой пьесы: человек не может и не должен жить в одиночестве. Евгений Скрипник блестяще воплотил ее в своем герое. Ну а корсиканские песни в его исполнении просто порвали зал!

Еще один центральный персонаж пьесы – простая корсиканка Жозефина, специально приехавшая на остров, где содержался Наполеон, чтобы стребовать с него долги за погибшего во время войны мужа. Бесхитростная и непосредственная, но в то же время гордая, как все корсиканцы, – ее сыграла Надежда Мартовская. Эта женщина стала опальному императору поддержкой и опорой, скрасив хоть на время его одиночество…

Ну а остальные действующие лица пьесы, которых прекрасно сыграли Александр Малахатько, Дмитрий Политаев, Антон Адаменко, Даниил Кащеев и Владимир Бидаш, добавили действу гротескности и комичности, неоднократно вызывая в зале взрывы хохота.

А что же зрители? Выходя после спектакля, многие были под впечатлением от еще одного сюрприза, ожидавшего их на поклонах, – все, кто стоял на сцене, спели еще одну чудесную корсиканскую песню! Больше всего меня поразила группа жителей пос. Смолино, бурно обсуждавшая закончившийся спектакль. «Мы смотрим все премьеры, – поделился Николай Иванович Кавун, председатель профкома Смолинской шахты. – Стараемся приезжать на все спектакли, только вот на бесплатном фестивале не были. “Севільські зіручини” тоже смотрели первую премьеру …»

Ну а подвел итог субботнего вечера Евгений Курман: «Ми сьогодні щасливі від того, як глядач сприймав нашу роботу. Усі, хто працював над виставою, зробили це прекрасно. Це наша дитина, яку ми народили, і тепер від нас залежить, яке життя в неї буде надалі». Уверены, жизнь будет долгой, счастливой и не одинокой…

Фото Павла Волошина, «УЦ».