14 ноября харизматичная троица в составе заслуженно-народных Олеси Жураковской, Владимира Горянского и Дмитрия Лаленкова сыграла в Кропивницком (по мотивам пьесы Миро Гаврана) спектакль «Муж моей жены».

Кто-то из зрителей областной филармонии оценил игру актеров по максимуму, у кого-то нашлись замечания, но хохотали все вместе. И не только потому что актеры известные, главная причина – в пикантности сюжета. Простая женщина, проводница Драгица, оказывается, живет «двоемужеством». А счастливые официальные мужья №1 и №2, узнав об этом, ведут себя совсем неподобающе – вместо того чтобы набить друг другу морды, находят общий язык и общую любовь к своей бесстыжей, но такой родной Драгице. «Какая есть – такая есть: уж лучше известное зло, чем неизвестное», – заявляет в сердцах муж №1.

Так бы они и жили – долго и счастливо, если бы не одно «но»: Драгица заводит «любовника». И вот тут уже «мужья» решают проучить свою блудницу – но, как только видят колоритную Драгицу, вернувшуюся из рейса, вместо этого начинают соревноваться, кто вкуснее приготовит ужин, а кто чище уберет квартиру…

В антракте нам удалось заглянуть в гримерку к Владимиру Горянскому и задать ему пару вопросов.

– Владимир Викторович, почему термин «двоеженство» употребляется чаще, чем «двоемужество»? Почему негласно принято в жизни, что мужчина может жить «на две семьи», а когда такое случилось с женщиной – так сразу трагедия, комедия, сатира или драма?

– Я не знаю, где у нас в Украине мужчины живут на несколько семей. Это на Востоке разве что. По нашим устоям это же все-таки как-то не совсем нормально. Поэтому наш мир дуален, и каждый должен найти свою половинку, а не десять половинок. Впрочем, это их проблемы, это их жизнь. Я им не судья.

– Как зритель воспринимает этот спектакль? Мужчины не уходят в возмущении?

– Уже много раз играли «Муж моей жены» в разных городах Украины. Скоро будет двухсотый раз. Спектакль любят, людям нравится. Уже и по второму кругу его возим. А спектакль ироничный, он с юмором добрым. Почему бы не посмеяться над собой по-доброму и не получить какие-то положительные эмоции?

– А насколько часто в реальной жизни приходится мириться с недостатками другого человека?

– Нет панацеи. Есть понятие любви. Если человек любит – он любит другого целиком. Со всеми его достоинствами и недостатками. И часто человек, который любит, не замечает этих недостатков. Может, кто-то со стороны замечает, а влюбленный – нет. Поэтому здесь нет каких-то рецептов. Надо просто любить. Любовь меняет людей к лучшему. Правда же? Нужно вернуться к чувствам и искать людей сердцем, а не умом. А у нас сейчас многие (особенно девушки) умом ищут: «А где он работает?», «А сколько он зарабатывает?» и т.д. Думают, что в золотой клетке легко и красиво жить? Нет! Просто им так кажется. Поэтому мой совет: выбирайте сердцем, тогда у вас все будет хорошо.