Театральна родина Малахатьків

Часто кажуть, що протилежності притягуються, і це точно. Олександр Малахатько, актор музично-драматичного театру ім. Кропивницького, - чорнявий і смуглявий небагатослівний красень, у таких закохуються молоді театралки. Марина Малахатько, помічник режисера в цьому ж театрі, - балакуча красуня-білявка, така приязна, що її, напевно, усі просто обожнюють! Тож знайомтесь: Малахатьки!

– Говорять, що в театрі інколи багато сімейності, але це все природно, і ті люди, які можут сполучати це, залишаються в сім’ї, - як завжди, підводить нас до інтерв’ю головний режисер театру ім. Кропивницького Євген Курман. - Дуже часто в театрі складаються сім’ї, адже, як хтось сказав, «у цих людей на одній частоті невроз». Що стосується подружжя Малахатьків, то в Саші дуже цікаві роботи акторські. Я особливо люблю його роботу в АРТі (один із трьох друзів, Іван – спокійний, іноді навіть трохи меланхолічний), зараз він – Бертран у «Наполеоні й корсиканці», а Марина – взагалі дуже важлива для режисера людина. Помічник режисера – це права рука, яка, власне, забезпечує якісний рух репетицій і вистав. До речі, під час вистави вона головніша за мене, має право зробити мені будь-яке зауваження, що інколи і робить (сміється), і навіть вигнати, аби я не заважав їй та акторам.

А ще в театрі є такий момент, але, на жаль, не всі актори це розуміють: у театрі не працюють, у театрі служать. Так і кажуть: я служу в театрі. Це повною мірою стосується Малахатьків. Вони віддані й надійні. Буквально за день до нашого від’їзду в Моринці, на Шевченківський фестиваль, я їм зателефонував: «Мариночка, сім’я Малахатьків може в черговий раз спасти театр?» І вона відповіла: «Да, а что нужно сделать?» Це в їхній природі, у їхній крові. Окрім «виробничіх» почуттів до них, я дуже вдячний їм за відданість і таке правильне ставлення до нашої спільної справи.

– Мариночка, о тебе как о пом­реже мы уже писали – как ты пришла в театр, как тебе работается. Саша, а как вы выбрали профессию актера?

– Мабуть, випадково я сюди потрапив. Коли я навчався на четвертому курсі факультету мистецтв педуніверситету, один із моїх педагогів запропонував мені роботу в театрі. Спочатку страшно було. Це була дуже незвична пропозиція, я порадився з дружиною, а потім все-таки прийняв рішення спробувати. Я прийшов на першу виставу подивитись, і в мене виникла думка: «Боже мій, куди я попав?!»…

К разговору подключается Марина:

– Ой, я вспомнила! Посмотреть спектакль мы пришли вместе, читали расписание, и вдруг подошла завтруппой и говорит: «Саша, у тебя есть десять минут – нет одного актера, и тебе надо идти на сцену». То есть спектакль я смотрела сама!

– А что за спектакль был?

О. М.: – «Чума обом родинам вашим» Валерія Дейнекіна. Мені сказали, де я повинен стояти, коли включиться світло, але світло включили – а мене нема, я тільки виглядаю. І мій партнер на сцені махнув мені рукою, мовляв, йди до мене. Я сказав свою репліку – і все. От така була моя перша поява на сцені.

– Саша, вы с Мариной все время вместе – и дома, и на репетициях, и на спектаклях. А бывают конфликты?

– А як же! Ми ж живі люди!

– Марина, а ты никогда не ловишь себя на мысли, что в тот момент, когда вы ссоритесь, Саша играет?

– Дома, наверное, нет. Хотя, может, из наших ссор он для себя немножко и подворовывает (смеется). Я этого не замечаю, так как замуж-то выходила не за актера, а за человека. Да и дома мы стараемся о работе меньше говорить, потому что нужно находить темы, которые были бы интересны и нашему сыну, но иногда все-таки говорим. Ну а на работе я к нему отношусь только как к коллеге, поэтому конфликты исключены и поблажек здесь быть не может.

– Саша, так все-таки берете что-то для себя из домашних конфликтов?

– Я намагаюся завжди спостерігати за людьми, за тваринами й брати щось для себе. Може, і тоді щось автоматично десь відкладається…

– Вы целый день на работе. У вас бывает свободное время? Как вы отдыхаете – отдельно друг от друга или только семьей?

О. М.: – Тільки разом.

М. М.: – У нас ребенок очень домашний, поэтому мы любим отдыхать все вместе. Семья для нас – самое главное, мы очень дорожим этим. Летом во время отпуска – только море и тишина. Мы любим, когда мало народу, когда можно говорить часами, слушать птиц или шум моря… На работе мы говорим только о работе, и нам этого мало. Хочется чем-то делиться, строить какие-то планы, о чем-то мечтать…

– Саша, а у вас есть хобби? Что вы любите?

– Люблю читати й копатися в техніці комп’ютерній, почитати про комп’ютерні новинки, про сучасні технології, поділитися з сином новинами. Молодь зараз більш просунута в плані комп’ютерних технологій, тому я в нього іноді консультуюся …

– Марина, а в какой роли ты хотела бы увидеть Сашу? И какие его роли тебе нравятся?

– Для меня очень неожиданна Сашина роль в «Хозяине» (Феноген, правая рука Терентия Пузыря. - Авт.), иногда я его боюсь в «Азе» (Лопух. - Авт.), особенно в его сцене с дочерью. Коллеги иногда шутят: «Что ж он тебе дома говорит, если так на свою дочь орет?» Правда, дома он не артист, а папа и заботливый муж. Ой, как-то ко мне подошел наш осветитель и говорит: «Ты ему тихонечко шепни, чтоб так не орал, а то вдруг там наверху что-то лопнет» (смеется). Вот роли Саши в «Хозяине» и «Азе» каждый раз новые. Я даже иногда его не узнаю.

– А бывают какие-то курьезы во время спектаклей?

– Конечно! Вот недавно на гастролях у Саши пропал голос. Совсем! А вечером играть «Азу»! (Смеется.) В аптеках сказали, что ничем помочь не могут, нужно время, нужно молчать. Как молчать?! Так не поверите – поила мужа коньяком! Актеры смеются: где это видано, чтобы помреж поил артиста перед спектаклем?

– Ваш Александр-младший – очень талантливый парень. Он и в спектаклях театральных был задействован, и танцует, он невероятно пластичный и артистичный, ну просто потрясающий парень. Совпадает ли ваше и его видение будущего Александра Малахатько?

– Не совпадает. Он творческая личность, да, он танцует, и мы немножко боимся, чтобы это хобби не стало его профессией. Но мы не вмешиваемся, даем ему право выбора. В 17 лет все имеют право на ошибку, но он должен сам выбирать. Если мы будем видеть, что ему тяжело, - всегда поможем. Главное – чтобы не сошел с ровной дороги.

– Я думаю, что у него не очень много времени для улицы или нехорошей компании…

– У него нет времени вообще! «Яхад», бальная хореография, индивидуальные занятия, плюс школа, а еще он очень любит в театр приходить и очень расстраивается, если вдруг не попадает на премьеру. Кстати, когда-то его спросили, будет ли он актером, и он ответил: «Нет!» Хотя он по сути вырос в театре – за кулисами, в балетном зале у девчонок, ездил с нами на выезды. Первая роль у него была в четыре годика – «Полет над гнездом кукушки», потом были «Гайдамаки», «Чмырь», «Ревизор», «Республика на колесах», я уже даже и не помню, что еще было. В «Сильве» он выходил на сцену. Евгений Васильевич его к себе тоже взял – сначала он бегал в «Сорочинке», потом в отрывке о Кировоградской области, «Назаре Стодоле». Ему нравится, но мы ни разу не слышали от него, что он хотел бы стать актером.

– Саша, а кем вы видите сына?

– Я буду щасливий, якщо він сам вибере хорошу професію. Нав’язувати нічого не стану. Він творча особистість, тому не виключено, що він вибере творчу професію. А поки в нього є два варіанти для вибору. Він вчиться в ліцеї економіки і права, тому це, природно, право або щось, пов’язане з економікою.

– Вы оба работаете в театре. А у вас есть время самим сходить в театр в качестве зрителей?

О. М.: – Коли ми буваємо на відпочинку та є час – звісно, ходимо.

М. М.: – Когда мы в прошлом году ставили перед Новым годом «Золушку», у нас образовалось несколько выходных, и мы уехали к моей сестре в Одессу на ее день рождения. Не поверите: первое, что мы сделали, - пошли в театр на… «Золушку»! В музкомедию. А летом смотрели балет «Русалочка». Так что иногда бываем!

– Марина, а у вас есть время готовить? И что любят ваши мужчины?

– Ночью! А любят мои мужчины, причем оба… борщ. Я борщ не ем, не люблю, но готовлю (смеется), потому что знаю, что утром мои мальчики откроют холодильник, а там должна стоять кастрюля с борщом. Что бы ни случилось, борщ – превыше всего!

– Вы не жалеете, что ваша жизнь так тесно связана с театром?

М. М.: – Нет, что вы! Мы живем театром и в театре днем, а иногда даже ночью.

О. М.: – Це наше життя. Я в театрі уже 17 років і дуже щасливий з того, що доля саме так розпорядилась ним.