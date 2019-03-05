«“Имидж” – это моя жизнь»

30 лет для человека вроде бы и не много, а вот для коллектива, тем более детского, молодежного – вполне серьезная дата. Именно столько лет в областном центре детского и юношеского творчества, который многие по старинке называют ДЮЦем, существует Молодежный клуб «Имидж», с бессменным руководителем которого Натальей Долгополовой мы поговорили накануне юбилея.

– Наталья Константиновна, сложно работать с современными детьми?

– Я не могу сказать, что сложнее, чем раньше. Просто в каждое время свои трудности. Очень тяжело было в 90-е, потому что у большинства были проблемы материального порядка, у родителей не было времени заниматься детьми – они должны были сделать все, чтобы они и их дети выжили, получили образование. Поэтому родители занимались обеспечением семьи, а мы старались занять детей здесь, пытались прививать им правильные ценности, плюс искали такие формы работы, которые позволяли бы нам детей как-то поощрять материально.

Мы тогда придумали палаточные лагеря, начали вывозить детей сначала под Керчь – у нас был свой автобус. А потом, когда Крым стал очень дорогим, мы переместились на Южный Буг. Ребята сами готовили себе еду, сами себя обслуживали. Мы в то время проводили коммерческие дискотеки – у нас был договор с милицией, которая нас охраняла, и доходы были такие, что ребята получали заработную плату, и для поездок мы оставляли деньги, и еще что-то отчисляли в ДЮЦ. Потом начали делать платные шоу-программы, на которые продавались билеты.

Правда, в то время у нас было мало поездок на какие-то фестивали. Но мы все же находили спонсоров, которые проникались проблемами детей. Ездили на международные фестивали в Ковров Владимирской области. Сейчас не совсем патриотично говорить о связях с Россией, но тогда между нами были совсем другие отношения, в стране была другая ситуация.

– Мне кажется, оттуда на ваш фестиваль в ДЮЦе, посвященный Всемирному дню Земли, приезжали дети…

– 18 лет подряд к нам приезжал руководитель ковровского центра с детьми! А мы были у них дважды, первый раз нам Евгений Бахмач оплатил поездку, и я 5 человек повезла туда. Потом тоже нам помогли люди, потому что на то время это были неимоверные для нас деньги. Для того, чтобы у нас были там какие-то наличные средства, там между экскурсиями и мероприятиями устраивались ярмарки. И мы везли с собой какие-то помидоры, колбасу, одевались, в том числе и я, в украинские костюмы, и мы местному населению продавали наши товары. Вот таким образом мы выезжали в Ковров, во Владимир.

Здесь у нас, в Украине, тогда было такое движение «Ліхтарики миру», и мы занимались общением, детской дипломатией, к нам приезжали дети из Николаева, из Черновцов, из Чернигова. То есть у нас была больше лидерская организация, клуб общения, а уже позже началась наша коммерческая деятельность, дискотечное движение, потом шоу-театр появился. А в одну из поездок в Коврове мы познакомились с японской делегацией, обменялись визитками. Позже мы поздравили их с Новым годом и пригласили на День Земли. И они приехали! Мало того, они привезли с собой три Столба мира. Такие столбы установлены на площадях многих мировых столиц. Один они понесли в мэрию, но тогдашнее городское руководство сказало, что он не вписывается в архитектуру площади перед мэрией, и я даже не знаю, где он сейчас находится. Второй мы установили перед нашим зданием, а третий они попросили вручить победителю объявленной нами акции «Педагоги за мир та взаєморозуміння», он установлен в Александровке.

– А кто вообще стоял у истоков «Имиджа»?

– Некоторые вещи, может быть, сейчас непопулярны, но я – выходец из комсомольских органов. В свое время была секретарем райкома, а потом горкома комсомола, и как-то тогдашний директор ДЮЦа Людмила Владимировна Листопадова пригласила меня на должность методиста по работе с комсомольцами. Я собрала секретарей комитетов комсомола школ города, и это была своего рода школа комсомольского актива. К сожалению, никто из них не стал «имиджистом», это была чисто формальная организация. Параллельно у меня были Клуб любителей истории и Клуб лидерства. Так мы доработали до конца года, и я поняла, что нужно что-то менять, потому что это никому не нравится. Мы устраивали чаепития, начали проводить тренинги, стали подтягиваться другие дети, и к концу 1989 года сформировалось, как я называю его, мое первое поколение. Владислав Сенчило (сейчас уже пятый год у нас его сын занимается) и другие «имиджисты» – у нас сначала был городской комсомольский штаб «Искра». Мы съездили в Черновцы, познакомились там с очень интересным клубом «Диалог» и переняли у них новые формы…

Постепенно мы стали уходить от формального обучения приемам лидерства и перешли к тому, что это больше общение между детьми… Это был период Перестройки, страна бурлила, и все хотели обновления, и мы в том числе. Придумали много разных мероприятий, пригласили представителей школ и провели что-то типа аукциона – школы выбирали себе те мероприятия, в которых они хотели бы участвовать. У нас был, например, «Клуб политических сомнений», «Семейная гостиная», и сексологов приглашали, и психологов, разные тренинги проводили…

А потом наступил 1991 год. ГКЧП, разогнали партию, комсомол, все в шоке. Дети тоже. Просят меня, чтобы я их никому не отдавала, и я пообещала им, что придумаю что-нибудь. Мы придумали новое название: сначала это был молодежный клуб «Искра», а потом решили, что «Искра» тоже не подходит, и Антон Лирник, который у нас в это время занимался, придумал название «Имидж».

В это время мы тоже проводили коммерческие интеллектуальные игры – «Суперлото», например. Нужно было купить билеты, можно было делать ставки на какие-то команды. Наши мальчишки, которые сейчас стали успешными бизнесменами, посчитали, сколько в баночке ложечек кофе и какова их себестоимость, сколько стоит ложечка сахара, сделали накрутки, чтобы у нас был какой-то клубный фонд, чтоб мы могли давать ссуды на какие-то расходы…

– Вот так появляются миллионеры – с ложечки кофе…

– Среди наших выпускников очень много достаточно успешных и обеспеченных ребят! И еще – вот в Коврове мы увидели, что выступают коллективы, поют, танцуют, а наши только заседают, и решили, что так быть не должно. У нас работал Анатолий Васильевич Ступак, сейчас его дочка у нас занимается, который изготовлял куклы. Существовавшая ранее в Доме учителя творческая группа как-то распалась, и эти изготовленные им куклы остались без дела. Мы их забрали к себе и стали придумывать с ними номера.

– С какого возраста вы берете детей?

– Если раньше у нас были только старшеклассники, то сейчас мы набираем деток со второго класса.

– А кто из известных в городе людей прошел школу «Имиджа»?

– Я уже называла Владислава Сенчило, Антона Лирника, а еще – Лена Шворак, Паша Иванов, Лахаузова Наташа – журналист, Маша и Кирилл Мельник, Аня Тишкус, Богдан Швец – был замдиректора филармонии, сейчас в Киеве, из актеров – Борисов Максим, ведущий актер театра кукол, Бушмакина Леся – прима нашего театра корифеев, Дмитрий Линько – депутат Верховной Рады, Инна Костыря – была директором Дворца «Украина», ректор института кино и телевидения, Маша Ионова – участник группы «ЦеШо», претендента на поездку на «Евровидение»-2019, есть много актеров в разных театрах…

– Какие занятия проводятся с вашими подопечными?

– У нас есть вполне конкретные предметы. Виктория Ильинична Ставрианиди-Стогодюк (заслуженная артистка Украины, актриса областного театра кукол. – Авт.) уже 15 лет преподает сценическую речь и оригинальный жанр – у нас есть большие куклы, и мы с ними активно работаем. Актерское мастерство ведет Юлия Крунич, а с конца 90-х до 2005-го у нас преподавала Алла Мажара – более 10 лет после этого работавшая режиссером на канале СТБ. Юлия – тоже наша выпускница, она закончила режиссерский факультет киевского института им. Карпенко-Карого, очень способная девочка. У нас есть КВН – им занимался Паша Иванов, потом Владимир Кондрашов, сейчас – наш выпускник Сергей Ильин. Мы постепенно переходим от формата КВН к Лиге смеха. Есть у нас секция журналистики, ею руководит Саша Крикун – кавээнщица, дважды победившая на «Рассмеши комика», она также добавила к журналистике то, что интересно ребятам, – блогерство. Есть такой предмет, как «Детская дипломатия», его ведет тоже наша выпускница, закончившая исторический факультет университета, Аня Гончаренко. Сценическое движение – хореографию нам очень подняла Наталья Ивановна Кныш, проработавшая у нас 8 лет. Сейчас нам помогает Юля Тодосьева, но мы ищем хореографа, который смог бы у нас работать постоянно. Я преподаю игротехнику – у нас всегда прекрасные ведущие и аниматоры, плюс у меня «Творческое развитие» и «Коммуникация». Я всегда говорю, что настоящий «имиджист» – это умный ребенок, знающий дипломатию и журналистику, и при этом он имеет хорошую, богатую сценическую речь и актерское мастерство, чтобы все свои идеи красиво и достойно изложить и передать другим людям.

– Что для вас «Имидж»?

– Это мой ребенок, причем первый, потому что мой сын появился на свет позже. Это моя жизнь!