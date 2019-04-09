Ищите хештег «Олена10»

Можно ли жителей Кропивницкого удивить искусством хореографии, если город уже давно является танцевальной столицей, в нем существует несколько мощных коллективов, да еще и почти при каждой школе есть свой, особенный? Представьте себе, можно! Правда, этот коллектив не совсем городской. Образцовый хореографический ансамбль «Олена» работает при Кропивницком районном доме культуры. И 12 апреля коллектив будет отмечать свое первое десятилетие.

Основателем и руководителем ансамбля является Елена Григорьева, имеющая солидный хореографический опыт. Прошла «Пролісок», школу Короткова, факультет хореографии педуниверситета. В составе коллектива из Украины танцевала в клубах Турции. Работала хореографом в «Росинке». Однажды Елене предложили помочь организовать сорокалетний юбилей поющего коллектива «Горлиця». Помогла и осталась там балетмейстером. Вспоминает, что именно тогда родилась идея набрать детей для обу­чения танцам. Помещение было, зал в ДК хороший. Распечатала объявления, расклеила в райцентре, и к ней потянулись дети.

Изначально это была студия при «Горлице», кружок. Года через три студия стала самостоятельной и получила название «Олена». На пятилетии успешно развивающегося, гастролирующего, растущего коллектива учитель Елены Григорьевой Анатолий Коротков со сцены сказал: «Какая же вы студия? Детей много, костюмы шикарные, номера оригинальные, фестивали, медали, гран-при». Не просто сказал, но и поспособствовал тому, чтобы студия получила статус образцового хореографического ансамбля. Это был толчок, стимул к дальнейшему развитию.

Некоторые сложности связаны с тем, что ансамбль де-юре – районный, а де-факто – горрайонный. Так у нас сложилось, что Кропивницкий район не имеет своего районного центра, делит его с областным. По идее, «Олену» должны поддерживать власти как района, так и областного центра, так как потянулись в хореографический коллектив дети, проживающие на Балашовке, а также на Ковалевке, Беляева, Жадова, Пацаева. Сейчас там занимаются 150 юных танцоров, разделенных на шесть групп. Кроме руководителя, работают еще два хореографа. Укоренившись в Доме культуры, сделали ремонт в костюмерных, установили станки, зеркала. Занятия бесплатные, а родительский коллектив оплачивает и поездки, и пошив костюмов, и другие необходимые покупки.

В копилке ансамбля солидный набор наград: 18 гран-при, в том числе из Болгарии, призовые места на фестивалях. В Болгарии, кстати, на одном фестивале взяли сразу два гран-при, что несвойственно для мероприятий такого уровня. Ребята со своей программой побывали почти во всех областных центрах, были в Буковеле. Собираются в Грузию.

«Олена» – коллектив, специализирующийся на эстрадной хореографии с элементами акробатики. Есть у нас в городе народная хореография, стилизованная, джаз-модерн, но в районном коллективе хореография своя, уникальная. Немаловажная роль отведена музыкальному сопровождению. В подборе композиций Елена Григорьева руководствуется спецификой выбранного стиля. Вот как она это объясняет:

– У нас нет ни одной композиции, песни, звучащей, как в оригинале, от начала до конца. Я с помощью профессионалов компоную куплеты из разных песен, добавляю другие темы, фразы из мультфильмов и кино. Бывает, будущий номер рождается из одной такой услышанной фразы. Например, целый танец родился из фразы «Я мужчина в полном расцвете сил» – из «Карлсона»… Тексты некоторых песен мы переделываем под себя, переводим на украинский язык. Стараемся мыслить и танцевать нестандартно.

Районный ансамбль растет не только мастерски, но и территориально. Не так давно был открыт филиал в Аджамке, на базе общеобразовательной школы. В нем занимается три группы, по 20 человек в каждой. Туда поочередно ездят сама Елена и хореограф.

Каждый год в мае в коллективе проходит экзамен. Точнее, показательные выступления для родителей. Они должны видеть, чему их дети научились, как они повзрослели, как выросло их мастерство. В конце концов на что идут их деньги. Оценок детям не ставят, их оценивают родные люди своими аплодисментами.

В пятницу, 12 апреля, в областной филармонии состоится очередной, но очень масштабный экзамен. Юбилейный концерт будет тематическим – посвященным соцсетям, в которых наши дети (да и взрослые) «зависают». О подготовке к юбилею и о самом коллективе можно узнать в Интернете, по хештегу «Олена10». На празднике будет много гостей, будет весело и талантливо. Приходите, порадуйте «Олену» и порадуйтесь за ее воспитанников.