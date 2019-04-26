Апрельская почта

Вот и закончились наконец-то выборные бои, народ празднует Пасху и День труда, дачники и огородники забыли обо всем, погруженные в свои заботы, поэтому количество писем в редакцию немного уменьшилось. Проанализируем несколько из них. Что же волнует наших читателей?

Начну, пожалуй, с письма

Т. И. Солдатченко, судя по конверту, пришедшего в Кропивницкий из… Кировограда. Написано оно под впечатлением редакционной колонки Е. Мармера, посвященной М. Жванецкому. Возмутила автора письма фраза про «замороженную Сталиным страну»: «Т. н. вами замороженная Сталиным страна строилась мозолями и хребтом народа с большим энтузиазмом. Построили великую новую страну, которая заставила уважать себя и считаться с собой все государства мира». Далее идет «политинформация» о величии СССР, о гениальности и в то же время чрезмерной скромности Сталина – «В конце жизни, кроме старого кителя и стоптанных тапочек, не имел ничего. Не в чем было похоронить». Дальше – «…он работал и жил, верен своим идеалам, для страны и народа и требовал этого от всех. Понравится это живодерам таким, как наши? Кричат ГУЛАГи? А сколько бы их было сейчас, если бы власть и суды наши были честными?» Все остальное – в том же духе про «нашу теперь размороженную страну».

Позволю себе прокомментировать некоторые моменты. Т.И. Солдатченко или не знает, или забыла, что практически все великие стройки Советского Союза осуществлялись буквально на костях сотен тысяч, если не миллионов бывших заключенных. И это не выдумка современных историков, есть документы из открытых архивов, есть фотографии, документальные фильмы об этом, воспоминания тех, кому удалось выжить в аду строительства коммунизма в отдельно взятой стране. Это нормально? Про ГУЛАГ я бы вообще рта не открывала. Вся страна была в лагерях. И попасть туда было ну очень просто – достаточно было утром не так посмотреть на соседку по коммуналке или что-то сказать (а иногда и ничего не нужно было!), чтобы на тебя тут же настрочили ложный донос. Приезжал черный «воронок» – и все, возвращались «оттуда» очень немногие. И суда – честного или не совсем – зачастую вообще не было. Многие семьи до сих пор не знают о судьбах своих родных, попавших в жернова ГУЛАГа. И жертвами становились не только простые люди, попадали туда и вое­начальники, и деятели культуры (врагами народа сделали Лидию Русланову, Зою Федорову, Георгия Жженова, Михаила Танича – продолжать можно бесконечно), врачи, ученые, поэты и писатели… И Сталин об этом, конечно же, не знал, даже не догадывался, что полстраны сидит. В замороженной стране попасть за границу, особенно в капстрану, было невероятно сложно, а когда «разморозили», люди увидели, что можно жить, скажем так, немножко по-другому. А «аферисты, неучи, наркоманы, пьяницы, блотва и проститутки» были в предостаточном количестве и в Союзе, разве что наркоманов поменьше было. В общем, уважаемые «приверженцы прошлого», идеализировать СССР, думается, не стоит. Наравне с хорошим плохого и даже отвратительного было более чем достаточно, поэтому сейчас нам стоит делать свою страну такой, в какой комфортно будет жить нашим детям и внукам, ни в коем случае не оглядываясь назад.

От проблем крупномасштабных перейдем, пожалуй, к местным. Хотя, если подумать, у проблемы, о которой упомянула наша читательница Татьяна Пожидаева, масштаб вполне солидный. Уже не один год горожане ведут борьбу с застройкой рекреационной зоны на Лесопарковой, возле озера Кошачий глаз, а воз, то бишь стройка, и ныне там. Причем «воз» становится все больше и больше. Если пару недель назад активисты в знак протеста против строительства смогли даже «пикник на стройке» провести, то теперь, отмечает Татьяна, на участке появился забор из дорогого синего профиля высотой 2,5 метра, на котором размещены знаки, запрещающие допуск на стройплощадку детей, замок на воротах и табличка с адресом: пер. Виноградный, 15а. Очень хочется все-таки знать, неужели нет ни единого варианта, как заставить собственника участка прекратить незаконное строительство и привести участок в близкий к первозданному вид? Прокуратура у нас есть?

Еще одна местная тема – так называемый полтавский мост. Наш читатель Евгений Волощенко интересуется, собираются ли заканчивать начатые осенью прошлого года работы. Было обещано, что с наступлением тепла фирмы-подрядчики начнут завершающий этап работ под мостом, приведут в порядок тротуары и положат окончательный слой асфальта. Уже и май наступил практически, а на мосту тротуаров нет, машины едут, по словам автора письма, как на аттракционе «Веселые горки», подскакивая на стыках… Так, глядишь, и до осени снова дотянут, а там дожди начнутся, снег пойдет. А еще же нагрузка на этот мост должна увеличиться в разы, когда арку на Левитского перекроют совсем! В общем, народ хочет видеть выполнение данных обещаний, иначе городское руководство не спасет все то хорошее, что сделано за последнее время, вместе взятое. Прецедент в масштабах страны уже имеется.

«Субботник». Это слово просто бесит многих наших горожан, которые в свое время выходили наводить порядок, так сказать, «по свистку» начальства. Ирина Павленко размышляет в своем письме на тему благоустройства города. «Субботник – это вроде бы и хорошо, но не все могут выйти и поработать в конкретный день и конкретное время. А давайте не будем проводить субботники! Просто каждый выйдет в свое свободное время и покрасит возле своего собственного подъезда лавочку, качелю, стойку для сушки белья, вскопает вокруг деревьев и клумбу. У нас, между прочим, наш депутат всегда обеспечивает нас хорошей краской. А кто-то из соседей посадит цветы, кустик или деревце… И тогда все у нас будет красиво. Начинать-то нужно с себя!» Совершенно верно, с себя. Обратила внимание, что в соседних с моим домах молодые родители покрасили детские площадки и скамейки, где отдыхают днем бабульки, побелили деревья. У нас же – никому нет дела. Впереди майские праздники. На балконе где-то стоит баночка краски. Выйду на свой собственный субботник. Может, кто из соседей присоединится…

«Обратила внимание, что в этом году вроде бы чуть меньше торговали в городе первоцветами. Раньше не успевал сойти снег и появиться первые подснежники и пролески, как десятки торговок выстраивались в центре, на перекрестке Большой Перспективной и Преображенской, на остановках у рынков с огромными сумками, полными букетиков весенних цветов. А чуть позже им на смену приходили тетки с мешками черемши, – пишет нам кропивничанка Ольга Семенова. – В этом году, видимо, борьбу с браконьерством усилили. И цветов стало меньше, и черемшу стали прятать… Но когда все-таки сможем побороть нарушение законов?» Я тоже обратила внимание, что меньше первоцветов продавали. Некоторые мои друзья выкладывали в «Фейсбуке» фотографии буквально синих от пролесков полян в Черном лесу, в Холодном Яре. Фотографируют, любуются, но букетов не рвут. А на подходе ландыши. Посмотрим!