10 дней, чтобы исправить ошибку

Подключив независимых экспертов, команда общественного лидера Артема Стрижакова доказала, что уродливая торговая конструкция, которую установили прямо на входе на набережную, является незаконной. Соответствующие документы были обнародованы общественности Кропивницкого во время пресс-конференции в CBN.

Напомним, строительство так называемого МАФа началось еще в конце 2015 года и вызвало волну возмущения среди горожан. Тогда представители городской власти выезжали на место и уверяли журналистов и активистов, что сооружение временное. Но, когда впоследствии был залит фундамент, стало очевидно, что это отнюдь не временный киоск.

По требованию общественности в 2016 году застройщикам все же аннулировали паспорт привязки, а в прошлом году в мэрии приняли решение демонтировать конструкцию. Но вместо этого наскоро построенное кафе с большой вероятностью скоро превратится в пивнушку. Как известно, владелец торгового павильона занимается пивным бизнесом, в частности, в Центральном сквере и Ковалевском парке.

«Мы не выступаем против бизнеса, мы отстаиваем интересы горожан на право иметь красивую набережную. Предстоит ее реконструкция, и мы вместе с командой над этим вопросом усиленно трудились и продолжаем работу. В контексте возрождения набережной появление таких неподобающих конструкций – недопустимо, и мы не понимаем, почему это одобряется городской властью, – заявил Артем Стрижаков и обнародовал выводы строительно-технического исследования независимых экспертов, которые подтверждают незаконность павильона.

«Мы передаем эти выводы, весь пакет документов городской власти и даем управленцам не 24 часа, как это сейчас модно, а 10 дней на то, чтобы разобраться, исправить ошибку и все-таки демонтировать это сооружение, – говорит Артем Стрижаков. – Если за это время МАФ не уберут, мы вместе с общественностью подадим коллективное заявление в прокуратуру и соответствующий иск в суд. Незаконной застройки на набережной не будет!»

София Матвеенко.