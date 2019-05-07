Разговор на сельской улице

В последние годы стало популярным приглашать на телеканалы экспертов. Это политики и политологи, профи в области энергетики и банковского дела и многие другие. Они высказывают свое мнение по тому или иному вопросу, которое можно разделять или нет, но призванное помочь разобраться в ситуации. А почему бы не послушать мнение эксперта из народа?

Идешь по сельской улице, останавливаешься у какого-либо двора, зовешь хозяина, просишь воды. Потом задаешь вопрос о жизни, и человек, соскучившийся по обществу, не имеющий возможности «общаться с массами», начинает говорить. Главное – не перебивать и постараться запомнить услышанное. А лучше – вовремя и незаметно включить диктофон.

– …Я бы спросил у Карасева (Вадим Карасев – украинский политик и политолог. – Авт.): что нам нужно сделать глобальное, чтобы Путин нас зауважал и пакости перестал нам делать? А то они сидят и рассуждают: то одно надо сделать, то другое, то с языком что-то решить, то критикуют какие-то решения. Ребята, рецепт один выработайте, благодаря которому он выведет войска с Донбасса и Крым отдаст. А то только рассуждают.

Послушаешь наших политиков – такое говорят… Я бы шланг от доильного аппарата взял и многих отходил, как батя меня в детстве отхаживал. Чтоб неповадно было.

Вот возьмем россиян. Им бы только лезть везде, вражду вселять, отнимать, разбивать, покорять. Кричат, что в Украине несправедливость, что делят по языку, а у самих чукча – русский, бурят – русский. Путин купил олигархов, своих депутатов посадил в должности. Вот Америка – мощь и оплот демократии, а Путина не может приструнить. И санкции России до одного места. С Китаем объединяются. Что там – меч карающий, что там.

Мы – люди умные, работящие. Когда распался Союз, думали, что будем жить лучше. Хрен мы угадали. Все развалили. Дожились до того, что министром обороны был россиянин, СБУ возглавлял россиянин. А Янукович воровитый?! В какой стране еще трижды судимого могут президентом выбрать? Порошенко – вьетнамская народная сказка о драконе: жил дракон, всех гнобил, пришел герой, убил его и стал тем же драконом.

Какой абсурд – Украина воюет с Россией и покупает у них старые детали для танков. А с народа берут деньги – военный налог. Волонтеры до сих пор помогают фронту.

Разжирело руководство. Посмотрите, в каких замках они живут. Где вы взяли деньги? Гектары земли и тысячи квадратных метров? Ты это все обработаешь? Нет. Значит, ты рассчитываешь на рабов, на слуг. Это дикость какая-то.

Они на Майдане на коленях стояли перед ребятами. (Я знаю, я там был.) Говорили, что они слуги народа, что будут делать все, что скажет народ. И что получилось? Турчинов этот, у которого никто никогда улыбки на лице не видел, и другие. Кинули народ. Сашка Белого убили, сказали, что он бандит. А сами – те же бандиты.

Я на Майдане был за идею, за справедливость. Я Януковича патологически ненавидел. Я служил в армии, и у нас были любимые командиры, справедливые. И был порядок. И, чтобы был порядок, командир обязательно должен быть уважаемым. И президент должен быть таким.

Много встречалось в жизни хороших людей. Вот мой отчим – морпех. Сталинград прошел, Курскую битву, форсировал Днепр, Прагу брал. Его взвод прямо из Праги отправили в Карпаты на заготовку леса. Только его взвод остался живой, остальных перебили бандеровцы. Рассказывал, что они приехали в деревню, он, командир, построил взвод и приказал сдать оружие. И сказал: «Того, кто будет местное население учить, как надо жить, буду перед строем расстреливать. Ребята, мы отвоевали, теперь нам надо жить, надо вернуться к семьям». Мимо шел дед из местных, он его позвал и сказал, что берет его на службу, чтоб тот с завтрашнего дня охранял оружие. Дед согласился. Так и работали.

А про бандеровцев рассказывал, что были настоящие, а были опергруппы, которые специально засылали, чтоб они убивали мирное население под видом бандеровцев. Такая была устрашающая политика. Отчим говорил, что их, фронтовиков, нельзя было обмануть, они видели, кто есть кто. И, когда шли на работу, брали у деда оружие, а потом сдавали. И те опергруппы взвод обходили стороной. И местное население не боялось безоружных военных. И все живые вернулись домой. Потому что такой был командир.

Так вот, президент должен быть порядочным и справедливым. Не знаю, кому сейчас верить. На выборы я не пошел. Подумал: а вдруг у меня рука тяжелая? Вот так у нас получилось, теперь будем смотреть, кого новый президент станет назначать. Сначала хотелось, чтоб министром обороны был Гриценко. Но сейчас в АТО есть столько ребят, способных занять эту должность.

Хочется, чтобы народ не обманули опять. Смотрю на Зеленского с высоты своего возраста: вроде бы он нормальный. Его команда не разбежалась за столько лет. Был бы он мерзопакостным, они б там в шоу-бизнесе его уже б съели. А они дружно держатся. Может, я себя уговариваю, но хочется, чтоб он был справедливым, чтоб был президентом не для богатых, а для всех.

В историю можно войти разными способами: украсть больше всех или дать возможность всем заработать, поднять жизненный уровень населения, дать людям жить. Лучше бы второй вариант.