Без Янчукова

Ушел из жизни один из самых ярких представителей поколения тех, кто родился перед войной, а после нее развивал, поднимал, строил, создавал новую Кировоградщину. Мы знали и знаем многих сильных людей из этого поколения, но, пожалуй, Станислав Николаевич был самым веселым, ироничным, самоироничным и бесконечно позитивным.

Знаете, по сути он один из единиц, чей «переход» из коммунистов в патриоты выглядел наиболее органично. Да, он был комсомольским и партийным деятелем, но украинцем оставался всегда. Хотя, как сам признавался, учеба в пединституте его, парня из села в Александрийском районе, на некоторое время переделала в русскоговорящего.

Сколько славных страниц в истории области и начинаний связано с его именем! Он стоял у истоков литературной премии имени Яновского. Организовывал неслыханные по тем временам вещи – приезды самых знаменитых украинских поэтов и писателей: Ивана Драча, Бориса Олийныка, Николая Винграновского. Всекраинский праздник театрального искусства «Вересневі самоцвіти» без него, вполне может быть, и не состоялся бы.

Чем, кроме культуры и литературы, не занимался Станислав Николаевич! И везде хорошо. Был одним из руководителей профсоюзов области – и это был период их расцвета. Возглавлял областную избирательную комиссию в девяностых – и при нем выборы были самые честные и нормальные. Возглавил издательство и дал жизнь многим нашим незаслуженно забытым или неизвестным литераторам. Благодаря многолетней краеведческой работе мы знаем такие страницы истории края, которые были бы точно утеряны. Он был настоящим просветителем, без пафоса, нашим, местным, областного масштаба просветителем.

У него был настоящий роман с украинским языком. Мало кто так любил, ценил, превозносил красивое украинское слово, при этом имея скромность не публиковать свои стихи или прозу, он предпочитал редактировать, поправлять других. Он читал все издающиеся у нас газеты, знал всех журналистов. И после выхода статей, особенно краеведческих и о культуре, любил звонить – похвалить, нередко указать на какую-то неточность, причем очень доброжелательно, не из желания ткнуть лицом, а для того, чтобы установить истину. Мог обратить внимание на какой-то украинский оборот и подсказать, как мысль можно было высказать точнее, лучше, вкуснее.

Это тот случай, когда слова «наша культура, литература, краеведение понесли тяжелую утрату» не являются штампом, которые сам Станислав Янчуков страшно не любил. Эти слова – правда.

Светлая память.