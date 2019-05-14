«Дизель шоу»: снова в форме

13:39
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Юмористический коллектив «Дизель шоу» в минувшее воскресенье дал большой концерт в Кировоградской областной филармонии. Это было первое их выступление в Кропивницком после трагического ДТП осенью прошлого года, в котором погибла участница шоу Марина Поплавская.

Тем не менее, ребята показали, что они находятся в хорошей юмористической форме. Кропивничане по достоинству оценили новую программу «Дизелей», а многие пришли в зал филармонии, чтобы увидеть полюбившихся давным-давно артистов-«легионеров»: Сергея Писаренко и Евгения Никишина. Обоих искушенный зритель прекрасно знает по команде КВН «Уездный город» из Магнитогорска Челябинской области. Да, сегодня эта смешная парочка живет и работает в Украине на радость нам. Скетчи и юмористические сценки с их участием сопровождались дружным хохотом зала (в котором был аншлаг). Никишин, кроме актерского таланта, показал еще и невероятную для своих габаритов физическую форму – он превосходно танцует и очень пластично двигается на сцене.

«Дизели», как оказалось, очень внимательно относятся к мелочам, связанным с местом проведения концертов. Во время исполнения музыкального номера «Разговор мужа с женой» Сергей Писаренко предложил своей «супруге» (Виктория Булитко) вернуться к маме в Злынку, а также напомнил, что в случае его смерти ее ждет богатое наследство – квартира на Катрановке, купленная в ипотеку. Скорее всего, для каждого города, в котором исполняется этот номер, в песенку подставляются названия подходящих районов и близлежащих сел. Зрители оценили шутку по достоинству.

Еще одному «легионеру» – белорусу Евгению Сморыгину – на сцене пришлось нелегко. Он вел зрительский конкурс, в котором разыгрывались кепка и футболка с логотипом «Дизель шоу». Оказалось, в Кропивницком живут очень смелые девушки – одна из участниц конкурса запрыгнула артисту на спину и проехалась на нем. «Это тебя карма настигла за предыдущие концерты, прокомментировал инцидент ведущий Максим Нелипа.– Ты до этого два раза подряд на людях катался».

«Дизель шоу» позиционируется как проект, принципиально не касающийся политики, но, похоже, совсем уйти от нее артисты не смогли. В сценке «Съемка современного кино» был обыгран зеленый фон, используемый специалистами по компьютерной графике как основа для прорисовки спецэффектов. Сценка, в которой умудренный опытом актер драмтеатра пытается понять, чего от него хочет молодой прогрессивный режиссер, завершается фразой: «Вас пригласили, потому что предыдущий актер стал… президентом».