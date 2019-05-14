«Дизель шоу»: снова в форме

Юмористический коллектив «Дизель шоу» в минувшее воскресенье дал большой концерт в Кировоградской областной филармонии. Это было первое их выступление в Кропивницком после трагического ДТП осенью прошлого года, в котором погибла участница шоу Марина Поплавская.

Тем не менее, ребята показали, что они находятся в хорошей юмористической форме. Кропивничане по достоинству оценили новую программу «Дизелей», а многие пришли в зал филармонии, чтобы увидеть полюбившихся давным-давно артистов-«легионеров»: Сергея Писаренко и Евгения Никишина. Обоих искушенный зритель прекрасно знает по команде КВН «Уездный город» из Магнитогорска Челябинской области. Да, сегодня эта смешная парочка живет и работает в Украине на радость нам. Скетчи и юмористические сценки с их участием сопровождались дружным хохотом зала (в котором был аншлаг). Никишин, кроме актерского таланта, показал еще и невероятную для своих габаритов физическую форму – он превосходно танцует и очень пластично двигается на сцене.

«Дизели», как оказалось, очень внимательно относятся к мелочам, связанным с местом проведения концертов. Во время исполнения музыкального номера «Разговор мужа с женой» Сергей Писаренко предложил своей «супруге» (Виктория Булитко) вернуться к маме в Злынку, а также напомнил, что в случае его смерти ее ждет богатое наследство – квартира на Катрановке, купленная в ипотеку. Скорее всего, для каждого города, в котором исполняется этот номер, в песенку подставляются названия подходящих районов и близлежащих сел. Зрители оценили шутку по достоинству.

Еще одному «легионеру» – белорусу Евгению Сморыгину – на сцене пришлось нелегко. Он вел зрительский конкурс, в котором разыгрывались кепка и футболка с логотипом «Дизель шоу». Оказалось, в Кропивницком живут очень смелые девушки – одна из участниц конкурса запрыгнула артисту на спину и проехалась на нем. «Это тебя карма настигла за предыдущие концерты, – прокомментировал инцидент ведущий Максим Нелипа. – Ты до этого два раза подряд на людях катался».

«Дизель шоу» позиционируется как проект, принципиально не касающийся политики, но, похоже, совсем уйти от нее артисты не смогли. В сценке «Съемка современного кино» был обыгран зеленый фон, используемый специалистами по компьютерной графике как основа для прорисовки спецэффектов. Сценка, в которой умудренный опытом актер драмтеатра пытается понять, чего от него хочет молодой прогрессивный режиссер, завершается фразой: «Вас пригласили, потому что предыдущий актер стал… президентом».