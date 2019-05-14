Школа с нуля, или Альтернатив должно быть много

В сентябре в Кропивницком откроется еще одна альтернативная школа.

В нашем городе одно время работали сразу две частные школы – «Александрина» и «Эрудит». Обе они были довольно успешны, но закрылись примерно в одно и то же время (что заставляет подумать о внешних факторах, ставших причиной их исчезновения). Около 10 лет ниша альтернативного школьного образования пустовала. И вот лед тронулся – два года назад открылась школа «КРОК», а теперь готовится к открытию альтернативная школа «Мозаика».

У истоков обоих проектов стоял один человек – предприниматель, руководитель языковой школы и центра развития Моzаїkа Виктория Поляновская. И если первую школу создавал коллектив единомышленников, в который вошли журналист и детская писательница Елена Горобец, общественная активистка Зоя Лебедь и другие, то «Мозаику» можно считать детищем Виктории. У «УЦ» появилась возможность изнутри увидеть, как создается в отдельно взятом городе новая альтернативная школа, какие вехи преодолевают ее авторы на пути к успеху и с какими трудностями сталкиваются, как мечта становится реальностью.

– Начать следует с того, что ни одна альтернативная школа в Украине не задумывалась как бизнес-проект, – говорит Виктория Поляновская. – Никто не оперирует в этом случае категориями рентабельности и не ждет прибылей, в наших реалиях такое просто невозможно. Все альтернативные школы в нашей стране создавались энтузиастами, желающими, чтобы их родные дети учились в других условиях, чем те, которые может предоставить официальная школа.

У человека, задумавшего открыть альтернативную школу, должно быть не только сильное желание сделать это. У такого проекта отсутствует один из базовых ресурсов, имеющихся у государственных школ, – бюджетное финансирование. Соответственно, бесплатно учиться в такой школе дети не могут. Стоимость обучения нужно рассчитывать со всей тщательностью, так как в него войдет аренда помещения, обеспечение методическими и учебными программами, зарплата педагогам, а для младших школьников – еще и стоимость питания и пребывания в группе продленного дня. При этом Виктория отмечает, что много детей в такой школе по определению не может быть.

– Патронат над «Мозаикой» взяла Киевская альтернативная школа «Афины», – отмечает она. – Это одна из старейших и крупнейших частных школ в Украине, но учатся в ней сейчас на стационарной основе 450 детей. Это несравнимо даже со средней официальной школой, где могут учиться 700-800 человек. Но «Афины», как и мы сейчас, начинала с полутора десятка детей, половина из которых были дети основателей.

У первых украинских альтернативных школ путь был сложным – многие из них самостоятельно разрабатывали учебно-методическую базу, положив в ее основу понравившиеся методики. Кто-то учит детей по методике Монтессори, кто-то взял за образец финскую школу, но любую методику нужно «подогнать» под стандарты Минобразования, чтобы ученики могли наравне с другими детьми успешно сдавать государственные аттестации и получать официальные документы об образовании.

– Я предприниматель и на образование смотрю с позиции конкурентного преимущества. То есть я хочу, чтобы мои дети, пройдя обучение в альтернативной школе, были более конкурентоспособны в обществе. Чтобы этого достичь, нужно больше, чем просто дать объем знаний. Выходя из школы, ребенок должен иметь знания плюс ряд качеств характера, которые позволят ему добиться успеха. Это лидерские навыки, целеустремленность, умение упорно работать для достижения цели (то, чего очень многим современным детям катастрофически не хватает). Кроме того, ребенок должен понимать, для чего ему приобретать те или иные знания. У большинства из нас остался какой-то багаж школьных знаний, но я уверена, большая часть их никогда в реальной жизни не пригодились. А те, что пригодились, мы смогли оценить только во взрослом возрасте. Младшего школьника еще возможно держать на чистом интересе, но в подростковом возрасте преобладают практические цели. Зачем учить английский язык? Например, затем, чтобы без проблем смотреть американских YouTube-блогеров и фильмы в оригинальной озвучке. Для чего учить проценты и десятичные дроби? Например, для того, чтобы уметь самостоятельно рассчитать свой личный бюджет. У каждого ребенка свой практический мотив, но без этого мотива знания не имеют для него смысла.

Поскольку один из основных проектов Виктории – языковая школа Mortimer, то и альтернативная школа под ее началом будет включать большой объем материала на английском языке.

– В 5-6 классах мы будем вводить интегрированный англоязычный курс Science (то есть «наука»), в котором будут представлены основы таких наук, как география, биология, физика, химия, история и социум. Для старших классов (от 8 и выше) есть возможность учиться по программе получения второго диплома, американского или канадского.

О других «фишках» системы, разработанной школой «Афины», мы расскажем чуть позже. А пока вернемся к реалиям Кропивницкого. В школе «КРОК» учатся чуть более десяти детей, школа «Мозаика» на базе одноименного центра образования и развития будет поначалу тоже иметь небольшое количество учеников. При этом Виктория отмечает, что две школы работают на разных основах и не будут конкурировать друг с другом.

– Альтернатив должно быть много, – говорит она. – В одном только Киеве действуют более 40 разных альтернативных школ, у каждой свои задачи и профиль.

Малое количество детей значительно облегчает задачу с помещением – это не должно быть помещение обычной школы.

– «Мозаика» будет работать на базе одноименного центра развития Моzаїkа, у нас есть 7 уютных аудиторий, оборудованных всем необходимым для средней и старшей школы. Младшая школа – это отдельная история, ее организация должна быть ближе к детскому саду, чем к традиционной школе. И здесь нам есть что предложить. В городе есть частный детский сад UniClub, и на его базе будет работать младшая группа «Мозаики». Об этой стороне лучше всего расскажет руководитель садика Оксана Михайловская в одном из следующих выпусков.

А как на альтернативное образовательное движение смотрят официальные институты?

– Чтобы открыть полноценную частную школу, нужно выполнить довольно большой перечень требований – к методической базе, к бытовым условиям и так далее, – говорит Виктория. – Поэтому такой статус имеют немногие крупные школы, «Афины» – одна из них. Наша школа официально будет сотрудничать с дистанционным центром школы «Афины», и это позволит нам на основе подписанного между нами меморандума о сотрудничестве предоставлять своим ученикам программу, подготовленную методическим отделом «Афин», готовить преподавателей на специальных семинарах, организованных для преподавателей сети альтернативных школ, сотрудничающих с «Афинами», а наши ученики будут официально числиться учениками успешной частной киевской школы и там же получать в результате аттестат.

Я не хотела бы, чтобы по отношению к любой из альтернативных школ Кропивницкого применялось слово «элитная», потому что это не так. Скорее, это авангардные школы, проверяющие различные новшества, которые потом могут быть применены уже в официальных школах. Мы приглашаем всех, кто не боится экспериментировать, но при этом во главу угла ставит качество знаний.