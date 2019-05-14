В стиле хард-рок

В ближайшую пятницу в клубе «Парадиз» снова будет звучать рок-музыка. Но не привычные каверы, а оригинальная, авторская. К нам из Одессы приезжает коллектив Wild Tribe, и вечер обещает быть драйвовым.

Вот как представлена группа в Интернете: «Wild Tribe – одесская группа, играющая в стиле мелодик хард-рок, AOR. Музыка коллектива представляет собой синтез западных традиций олдскульных исполнителей и свежих идей модерн-рока».

Инициатор создания группы, ее фронтмен – Олег Нестеренко. Накануне выступления в Кропивницком мы записали небольшое интервью с ним.

– Олег, начнем с рождения группы. Как это случилось у вас?

– Лет семь назад я загорелся идеей организовать свою группу. Я играл на гитаре, писал песни, и мы с одноклассником начали собирать людей. Тогда это было на любительском уровне, больше для себя, как хобби. Играли, играли, и однажды я понял, что все это нужно выводить на новый уровень, то есть донести нашу музыку до слушателя. Материала было много, объективно он был неплохим, и хотелось, чтоб его услышали.

– И как слушатель оценил вашу музыку?

– Ни разу мы не слышали, что наша музыка плохая. Даже незнакомые люди, пришедшие на концерт, отзывались положительно. Говорили, что наша музыка качественная и не характерная для украинского музыкального рынка.

– Представьте свой коллектив.

– На клавишах у нас Екатерина Нестеренко. С ней я познакомился в университете. Это была единственная пианистка, которую я знал, поэтому пригласил ее в группу. Мы долго не могли найти басиста, и в один прекрасный день появился Костя Нагорный. Мы пообщались, поиграли, нас все друг в друге устроило, и мы стали играть вместе. А с Александром Кивало, барабанщиком, я был знаком задолго до создания группы, мы играли в одесской группе «Ультиматум» и сохранили дружеские отношения.

– Почему Wild Tribe – «дикое племя»?

– Никакого скрытого смысла нет. Когда мы собрали любительскую группу, пытались придумать интересное название. Долго ничего не приходило в голову, а потом один из нас предложил Tribe – «племя». Красивое слово понравилось. И одна знакомая сказала: почему бы не добавить Wild? Добавили.

– Вы играете свой материал, у вас англоязычные тексты. Знаю, что их пишете вы. Кто вы по образованию? Откуда английский?

– По специальности я инженер морского транспорта. А английский – со школы. Это была не просто школа, а гимназия с углубленным изучением иностранных языков. После школы я продолжал учить язык – по фильмам, книгам, песням.

– О чем ваши песни?

– О разном. В течение одного концерта можно услышать набор разных эмоций: от романтических песен про любовь-морковь до протестных, выражающих ярость, ненависть к чему-либо или кому-либо.

– Что будет на концерте в Кропивницком? Что услышат те, кто придет?

– Важно понимать, что все наши песни вдохновлены рок-музыкой восьмидесятых годов. Я музыкально воспитывался на Kiss, Scorpions, Guns N’Roses, Whitesnake. Естественно, это повлияло на мое творчество. Так что в вашем зале, как и в других, будет звучать музыка атмосферы восьмидесятых.

– Кого вы ждете на концерте в нашем городе?

– Всех желающих. У нас нет определенного портрета слушателя. Идеальный зритель – тот, который не сидит весь концерт, поедая бургер и осуждающе глядя на музыкантов, а тот, который выпьет бокал пива, подойдет ближе к сцене, подвигается. Нам важно понимать, что людям нравится наша музыка, чтобы происходил обмен энергиями. Приходите – обменяемся.