А вода все дороже…

На официальном сайте ОКПП «Днепр-Кировоград»появилась информация о возможном повышении тарифа на воду в 2020 году. Согласно данным, предоставленным предприятием, это повышение может составить до 60% от действующего на сегодняшний день тарифа.

По словам генерального директора ОКПП «Днепр-Кировоград» Романа Илыка, расчеты будущих тарифов – ежегодная обязанность всех предприятий – поставщиков воды перед Национальной комиссией регулирования и энергетики.

– Расчеты мы должны предоставить в комиссию до 1 июня, – отмечает он. – До этого необходимо пройти еще один этап – публичное обсуждение. Оно состоится 29 мая в городском совете, до этого времени принимаются замечания и пожелания. После публичной дискуссии наши расчеты проанализирует сама НКРЭ – и уже она будет устанавливать тариф. Так что это далеко не конечные цифры, а всего лишь предварительные расчеты.

Наибольшую долю роста тарифа, согласно данным «Днепр-Кировоград», составили повышение стоимости реагентов – 113% и заработная плата – 52%. Ощутимую прибавку к цене воды стабильно дают энергоносители (прежде всего электроэнергия) – 19%. Кроме того, в тариф заложены выплаты по кредиту Всемирного банка. По расчетам предприятия, стоимость кубометра воды в 2020 году должна составлять 21,50 грн плюс еще 15,97 грн за водоотведение. Если НКРЭ найдет расчеты «Днепр-Кировоград» обоснованными, в следующем году нас ждет именно такая цена за воду из крана. Действующий тариф составляет: для водоснабжения с использованием внутридомовых сетей 13,944 за водоснабжение и 11,964 за водоотведение; для водоснабжения без использования внутридомовых систем 13,44 и 11,532 соответственно.

Как видим, повышение предполагается впечатляющее. Интересно, одобрит ли его НКРЭ, особенно в свете заявлений нового Президента на инаугурации? Напомним, что Владимир Зеленский предложил всем, кто не сможет снизить тарифы, «взять лист бумаги, ручку и освободить свое место для тех, кто будет думать о следующих поколениях».

– Заявление Президента было обращено в первую очередь к правительству, – отметил Роман Илык. – Стоимость водоснабжения выросла, но этот рост не идет ни в какое сравнение с ценами на энергоносители – газ подорожал в 7 раз, электричество в 3 раза. Все эти значения приходится закладывать в тариф. Я как человек и как потребитель коммунальных услуг очень хотел бы выйти к людям с новостью о том, что «Днепр-Кировоград» снижает тарифы. Но это будет возможным только после снижения цен на электроэнергию, реагенты, топливо, расходные материалы. К тому же сотрудникам водовода надо платить зарплату – а ее хотелось бы платить хотя бы на уровне средней по области, не говоря уже о достойной. Это объективная реальность.

Напомним, что публичная дискуссия по расчетам тарифа на воду на 2020 год состоится 29 мая, в 10.00, в Городском совете Кропивницкого. До этого времени включительно у вас еще есть шанс повлиять на них.