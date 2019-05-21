Семья со смежным балконом

Мудрые люди советуют: не ищи жилье, ищи соседа. И утверждают: ближний сосед лучше дальней родни. Кто в этом убедился, тому повезло. Иметь хороших соседей – счастье, ведь нередко эти когда-то чужие люди становятся частью вашей семьи.

В 2000 году парижанин Атанас Перифан придумал праздник – День соседей. Впрочем, праздником это можно назвать условно. Скорее это был социальный проект, результатом которого стало избавление людей от одиночества, решение проблем некоторых соседей с трудоустройством, материальная помощь нуждающимся.

День соседей прижился в разных странах, отмечают его в разное время. В принципе, для того, чтобы собраться во дворе, за одним столом или на лавочках, поговорить, узнать друг друга ближе, определенная дата не нужна. В основном в европейских странах этот день отмечается в последнюю пятницу мая. Киев в этом году впервые отметил День соседа 18 мая.

К сожалению, нередко о соседях отзываются негативно. То шумные – перфоратор не выключается, дети непоседливые и вечно орущие, то «чересчур меломаны» – громкая музыка с утра до ночи, то подозрительные – смотрят исподлобья и не здороваются. Перечень можно продолжать долго. А не хочется ли вам рассказать о замечательных соседях? Мне хочется.

Одно дело – поселиться в доме, где соседство уже давно сформировано. Вы приспосабливаетесь к сложившемуся укладу, живете по правилам, которые там давно установлены. И совсем другое – заселиться в новостройку, когда одновременно заезжают десятки семей, сотни людей, не знакомых друг с другом. Кто станет соседом – случай. С кем подружитесь – зависит от многих факторов.

В середине девяностых поселок Новый сдал девятиэтажку на два подъезда. Это была малосемейка по восемь квартир на этаже. Моему мужу от работы дали однокомнатную квартиру на пятом этаже, и мы поселились. Поначалу все происходящее нас раздражало. До этого мы жили в частном секторе, а здесь – улей. Причем в каждой квартире стучали и сверлили, переклеивали обои, строительный мусор бросали прямо в подъезде. Несколько соседей были коллегами мужа по работе, а больше мы никого не знали и в друзья никому не навязывались. И вдруг в дверь постучали…

На пороге стоял молодой человек. Назвался Александром, соседом, и пригласил в гости – знакомиться. В ответ на нашу неловкость был настойчивым, и мы пошли. Наши квартиры были соседними, а балконы смежными, в перестенке которых было пожарное отверстие. Впоследствии мы могли ходить друг к другу через балкон.

У соседей был накрыт стол, за который нас усадили. Стали знакомиться. Саша и Лена Созонович оказались моими ровесниками. И у них была маленькая дочка Марина пяти лет. Саша работал в Клинцах на шахте (помните, там золото добывали?) начальником участка. Это были вахты: две недели на работе, две дома. Лена была продавцом в «Зеркальном».

Мы подружились сразу. Лена – очень легкая в общении, отличная хозяйка, щедрая, хохотушка. Саша – гостеприимный, серьезный, но с особенным чувством юмора. Как-то я поблагодарила его за то, что инициировал наше знакомство, придумал то первое ознакомительное застолье. На что он ответил: «Да я ко всем соседям стучал, вы одни дома оказались».

Из Клинцов Саша привозил грибы, собранные в тех местах, или пойманную там рыбу. Все это тут же готовилось, и нас звали в гости. «Ребята, я так по вам соскучился», – всегда говорил сосед. Как-то он приехал поздно вечером, но Созонович не изменял традициям. Мы уже легли спать, когда в балконную дверь постучали. Нас звали на жареные грибы. Мы стали вежливо отказываться, ссылаясь на позднее время. В качестве аргумента мой муж несколько раз сказал: «Да мы уже зубы почистили». Контраргумент был железным: «Вам что, зубную пасту подарить?»

Тяжелый финансовый кризис мы переживали вместе. Зарплат не было, вместо денег на работе – какой-то бартер, всех отправляли в отпуск за свой счет. Сидим как-то с Леной у нее на кухне и мечтаем: на рынке такая красивая килька продается, а денег нет. Вот бы сейчас напечь в духовке картошки, маслица с чесночком намешать, да с той килечкой. А денег – ни копейки. Маленькая Маришка, игравшая в комнате, все это слышала. Вдруг заходит на кухню со своей копилкой, вытряхивает какую-то мелочь и говорит: «Мойте картошку и идите за килькой». То был божественно вкусный ужин.

Что-то приготовить и не угостить соседей было неприемлемым. Не поделиться – недопустимым. Спрашиваю, есть ли у Лены морковь – суп сварить надо, она достает из холодильника одну морковку и делит пополам. И так было всегда. У нас были запасные ключи от дверей друг друга. Мы подстраховывали соседей, они нас. У них была шикарная кошка Ники. Когда ребята куда-то уехали, мы ее кормили, меняли песок. Мне даже пришлось у нее первые роды принимать.

Ники была домашней, не очень общительной кошкой. Однажды она пропала. Лена искала ее в квартире, ходила вокруг дома в поисках «сорвавшегося с балкона тела». Не найдя, разрыдалась. Мы сочувствовали, но ничем не могли помочь. Вдруг за нашей газовой плитой что-то зашевелилось. Мышь? Крыса? Я жутко испугалась. Заглянув за плиту, муж обнаружил там забившуюся в угол Ники. Кошка воспользовалась смежным балконом и незаметно к нам зашла. Видели бы вы Лену, когда мы вернули ей ее любимицу!

Когда «Зеркальный» закрылся, Лена перешла на работу в строительную организацию. Однажды ко Дню строителя ей дали подарочный паек. Там были какие-то консервы, колбаса, что-то еще. Саша был в отъезде, мой муж тоже уехал на заработки, у нас уже был маленький сын, и Лена решает устроить совместный пикник. И мы с двумя детьми идем на лужайку почти в центре поселка и наслаждаемся – продуктами, вкус которых был изрядно подзабыт, природой и – главное – общением. Да, мы были семьей.

Мы дружили не только своими семьями, но и семьями наших семей. Родители, братья, сестры для нас тоже были родными. Пытаюсь вспомнить, ссорились ли мы. Было ли такое, что мы обижались на что-то, не разговаривали. Не было. Несмотря на сложности, трудности, мы были дружны, общались, радовались и смеялись.

Горе мы тоже делили. Мы праздновали день рождения Лены, сидели за столом, веселились, и вдруг сообщили, что умерла мама Лены, которая жила в городе. Ребята немедленно поехали туда. Меня не надо было просить убрать все со стола и перемыть посуду… Сколько сокровенного мы друг другу рассказали! Вот мы одногодки, но Лена всегда была мудрее, давая правильные советы.

Нам разрешили приватизировать квартиры, и Созоновичи первыми решили свою продать и переехать в город. С одной стороны, за ребят было радостно, с другой – грустно с ними расставаться. Понятно, что нас разделяло всего несколько километров, преодолеваемых на 274-м автобусе. Но все же наша дружная семья разделилась. Вместо них заехала бабушка с внуком, и мой сын по привычке просился в гости к соседям. Зайдя туда, он со своей детской непосредственностью стал новой хозяйке высказывать претензии по поводу того, что здесь все не так, как у Созоновичей. На том наше общение прекратилось.

Но мы не потерялись. Мы ездили к друзьям в гости, встречались на «нейтральных» территориях. А потом мы тоже переехали в город. Созваниваемся, остаемся в курсе всего происходящего в наших семьях. Маришка уже вышла замуж, и Саша и Лена – счастливые дедушка и бабушка.

Вот я пишу о любимых соседях, представляя их читателям, а вы их знаете. Не всю семью, а двух ее представителей. Марина была активной участницей Майдан’Sа и комментировала для нашей газеты события, связанные с триумфом нашего города в столице. Александр Созонович добровольцем отправился в АТО. В конце 2015 года на первой странице нашей газеты было фото старшего лейтенанта, начальника бронетанковой службы отдельного мотопехотного батальона. На фото Саша держит в руках свежий номер «УЦ». На словах Александр поздравил земляков с праздником и передал спасибо «всем, кто ждет, – родным, друзьям, всем, кто верит в нас»…

Наша семья не конфликтная. Мы несколько раз меняли место жительства, у нас были разные соседи. Со всеми мы находили общий язык, с некоторыми даже дружили, но никто нам не стал родным настолько, насколько ими стали Созоновичи. Спасибо вам, ребята. И до встречи! У нас появился повод, не правда ли?