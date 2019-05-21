Страница в футбольной истории, или «Ингулец» – молодцы!

Отправляясь в Запорожье поболеть за петровский «Ингулец» в финале Кубка Украины, прекрасно понимал, что шансов сотворить еще одно чудо у подопечных Сергея Лавриненко крайне мало. Так все и случилось – наша сказка не закончилась счастливым концом. Но особого разочарования не было, ведь эту яркую страницу украинской футбольной истории написали именно представители Кировоградщины.

Настроения и ожидания

Уже по дороге на «Славутич Арену» за четыре часа до финального поединка от юных запорожских болельщиков узнал, что на трибунах ожидается аншлаг и возникла проблема лишнего билетика. А возле билетных касс на стадионе была небольшая группа фанов «Шахтера», которые забирали заблаговременно забронированные тикеты. А так билетов, цена которых в зависимости от мест колебалась от 50 до 150 гривен, действительно в свободной продаже не было. Зато в избытке была разнообразная сувенирная продукция с символикой «Ингульца», которая пользовалась хорошим спросом. Да и болельщиков клуба из Петрово, географическое расположение которого теперь с большим интересом многие ищут на карте Украины, собралось немало. В двух кварталах от стадиона обнаружил кортеж автобусов, которые привезли с Кировоградщины солидную группу поддержки «Ингульца». При этом практически все поклонники команды-сенсации, особенно многочисленные представительницы прекрасной половины человечества, были настроены оптимистично и склонялись к тому, что их любимцы смогут дать бой украинскому гранду и даже одолеют «горняков» в серии пенальти. На мой вопрос, за счет чего можно одолеть «Шахтер», игроки которого уже забыли, когда проигрывали в Украине, наши болельщики отвечали, что Сергей Лавриненко что-то придумает. Ну а сам Сергей Дмитриевич, для которого предматчевая пресс-конференция с таким количеством представителей масс-медиа (на домашних играх их от силы два) за день до игры была в новинку, признался моим коллегам, что советчиков, знающих рецепт победы над «горняками», было столько, что даже страшно становится. А капитан «Ингульца» Владислав Лупашко, который капитанствовал и в «Зирке» эпохи Лавриненко и имевший негативный опыт противостояний с «Шахтером», не скрывал, что будет очень сложно, но настрой боевой, и пошутил, что стоимость любого игрока «горняков» превышает бюджет первой лиги за десять лет.

Самым же запоминающимся предматчевым моментом было даже не фото с Кубком Украины, которого еще не было в моей коллекции, а общение с президентом ФК «Ингулец» Александром Поворознюком. Александр Григорьевич за короткий период стал любимцем масс-медиа за свою искренность, непосредственность и стремление сделать свой клуб чуть ли не самым открытым и прозрачным для журналистов. Вот и в Запорожье руководитель клуба из Петрово, пообещавший в случае завоевания Кубка Украины искупаться в ванне из шампанского, а своим футболистам и тренерам – 10 миллионов гривен премиальных за победу над «Шахтером», пользовался просто невероятной популярностью. Наверное, такого количества фото и селфи со своими поклонниками ни один украинский футбольный президент за один день не делал и такого количества автографов не раздавал. Ну и у моих коллег Григорьевич был нарасхват. Я тоже не удержался, чтобы не спросить о предматчевом настрое Александра Поворознюка. Тем более что до матча оставался еще час. Ответ был в стиле Поворознюка, что это просто праздник какой-то, и пусть «Шахтер» волнуется, поскольку для него поражение станет катастрофой. А футболисты и тренеры «Ингульца» уже сотворили подвиг, и пусть кто-то попробует повторить этот путь.

Уверен, что большинство симпатий на практически полностью заполненной «Славутич Арене» было на стороне наших земляков. В спорте зачастую всегда чуть больше болеют за слабейших и радуются громким сенсациям. А в том, что невероятное вполне возможно, мы могли убедиться не только на примере «Ингульца», но и в потрясающей в этом сезоне своими камбеками Лиге чемпионов.

С небес на футбольную землю

Перед стартовым свистком обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов и президент ФФУ, которую уже на следующий день на очередном Конгрессе переименовали в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ), Андрей Павелко наградили героев прошлого чемпионата – Марлоса как лучшего игрока, Юрия Вернидуба как лучшего тренера, а также лучшего тренера женского футбола Наталью Зинченко и лучшую футболистку Дарью Апанащенко.

Ну и еще вспомнили, что именно в Запорожье свой последний в жизни матч на тренерской скамье провел Валерий Лобановский, которому в этом году исполнилось бы 80 лет и память которого «Славутич Арена» почтила минутой молчания. Ну а перед стартовым свистком Пауло Фонсека при помощи своего ассистента Игора Дуляя тепло поприветствовал своего молодого коллегу. Как признался потом Сергей Лавриненко, португальский наставник заметил, что выход «Ингульца» в финал – это уже большая победа, заслуживающая всяческого уважения.

Не устану утверждать, что футбол по телевизору и на стадионе – это две разные игры. Да, у телетрансляции масса преимуществ и достоинств, но для полного восприятия картины происходящего и реального анализа ситуации нужно все видеть собственными глазами.

Так вот, с первых минут во многом исторического кубкового финала была заметна вальяжность «горняков». Подопечные Паулу Фонсеки, облачившегося не по погоде в подаренную женой фартовую куртку со стрекозами, присматривались к дерзким конкурентам. А те играли вначале слаженно и компактно, следуя плану одетого в не очень привычный праздничный костюм Сергея Лавриненко. Более того, у петровцев даже была пара шансов довести свои контратаки до логического завершения. Но показалось, что наши земляки испугались собственной наглости и принимали поспешные решения.

Арбитр встречи Евгений Арановский решил не убивать андердогов в самом начале, хотя вполне мог назначить пенальти в ворота Антона Сытникова еще до первого гола, да и удалить голкипера «Ингульца» за контакт с Мораесом вполне мог. Но рефери не стал этого делать и предоставил возможность фаворитам самостоятельно продемонстрировать свое преимущество в классе. Ну а оно действительно бросалось в глаза, как только донетчане включали скорости и как только инициативу на себя брали Тайсон с Исмаили. А еще очень симпатично смотрелся в середине поля пластичный и не по годам рассудительный Маркос Антонио. И как же неубедительно выглядели на фоне бразильцев Виктор Коваленко и Сергей Болбат! Не знаю уж, за какие заслуги их вызывают в сборную Украины, но даже на фоне перволиговского «Ингульца» оба этих футболиста очень много ошибались и допускали чрезмерное количество брака. Впрочем, это не помешало «Шахтеру» сломать стратегический план Сергея Лавриненко уже в середине первого тайма. А тут еще и травму получил ведущий форвард Александр Мишуренко, и тренерскому штабу «Ингульца» пришлось вносить непредвиденные коррективы.

Ключевым же аспектом в том, что «Шахтер» материализовал свой игровой перевес, оказались скорость принятия решений и командного взаимодействия. Стоило Илье Коваленко немного задержаться и не выдержать линию офсайда, как пришел первый гол от Тете. Ну а второй мяч юный бразильский новичок «Шахтера» забивал уже после фирменной разрывающей всю оборону соперников комбинации, опять-таки, с участием Тайсона и Исмаили. А затем Тайсон в компенсированное к первому тайму время еще и Мораеса в одиночестве к воротам вывел. Лучший бомбардир «горняков» с безжалостностью палача окончательно убил все иллюзии поклонников «Ингульца». Но те, как и президент клуба Александр Поворознюк, не выглядели сильно расстроенными, осознав, что выше головы прыгнуть в этот раз не получится. А потому во втором тайме болельщики поддерживали свою команду изо всех сил, запускали живую волну, устраивали световой флеш-моб и просто наслаждались возможностью увидеть в деле игроков «Шахтера». При этом парни Фонсеки вполне могли забить еще пару-тройку мячей в ворота Антона Сытникова, который выручал свою команду, сколько мог. Но с классным обводящим ударом в дальнюю девятку Манора Соломона, который заменил «потерявшегося» Коваленко, страж ворот «Ингульца» не совладал.

Нельзя сказать, что подопечные Пауло Фонсеки не стремились увеличить свой перевес. Но в чем-то конкурентам повезло, а где-то защитники и вратарь «Ингульца» отработали здорово. Радует, что наши земляки сражались до конца. В концовке подопечные Сергея Лавриненко рискнули и постарались порадовать своих болельщиков голом престижа. И ведь могли же добиться успеха на последних секундах, но дублер Андрея Пятова Алексей Шевченко «вытянул» удар в верхний угол Ильи Коваленко.

Послематчевое…

После финального свистка теперь уже 13-кратные обладатели Кубка Украины соорудили для своих соперников живой коридор почета. Через него и прошествовали главные кубковые герои этого сезона, чтобы получить свои заслуженные награды. Многие из этих ребят впервые сыграли в таких условиях и в такой атмосфере и, даже получив медали финалистов, не до конца осознавали реальность произошедшего. Они еще долго не хотели покидать газон уютной «Славутич Арены», фотографировались на память и делились впечатлениями. Позже футболисты «Ингульца» признавались, что видели по телевизору, как быстро бежит Тайсон, но чтобы так… Осознавали, что Исмаили опасен, но просто не успевали ему противостоять. И те оплошности, которые прощаются на уровне первой лиги, в таких играх караются моментально. В общем, урок футбольного мастерства и футбольной мысли игроки «Ингульца» получили настоящий и очень приличный.

Ну а счет 4:0 действительно стал самым крупным в истории финалов Кубка Украины. Хотя, если посмотреть на то, что «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии разгромил «Уотфорд» – 6:0, то наш результат и не кажется слишком обескураживающим. В принципе, ведь говорил же Александр Поворознюк, что «Шахтер» может набить его команде «полную торбу». Так и вышло. Но праздничный домашний банкет, запланированный на следующий день после финальной игры в Запорожье, президент «Ингульца» не отменил и еще раз подчеркнул, что его футболисты стали творцами чуда, прославили свой край и заставили всех говорить о себе только в восторженных тонах.

О прекрасном примере, поданном скромным «Ингульцом» уже после матча, говорили и наставник сборной Украины Александр Шовковский, и президент тогда еще ФФУ Андрей Павелко. Знаете, Шовковского вот так вот близко увидел впервые. И, на удивление, легендарный голкипер, который ранее казался исполином, оказался не очень высокого роста. И еще приятно удивило умение Александра подбирать нужные слова и грамотно общаться. Так вот оба моих собеседника хвалили уровень организации праздника в Запорожье, которое показало, что может достойно принимать поединки самого высокого ранга.

Ну а Александр Поворознюк, который гордился своими ребятами, сделавшими все, что было в их силах, то ли в шутку, то ли всерьез переживал, чтобы после банкета все успели протрезветь. Ведь впереди команду ждал вояж в Харьков к «Металлисту 1925». Пока мы общались с Александром Григорьевичем, болельщики не уставали скандировать «”Ингулец” – молодцы!» и искренне благодарили своих любимцев.

Забегая вперед, скажем, что с «Металлистом 1925» петровцы сыграли вничью – 1:1 и сильно осложнили положение харьковчан в борьбе за повышение в классе.

Очередная кубковая победа «Шахтера», который в воскресенье тут же, в Запорожье, после победы над «Зарей» – 1:0 оформил третий подряд золотой дубль, на первый взгляд, показалась легкой. Но после матча Пауло Фонсека подчеркивал, что если бы его ребята не отнеслись к соперникам с должным уважением и позволили бы себе немного расслабиться, то все могло бы закончиться огромным разочарованием, как у других представителей Премьер-лиги. А так все футболисты выполнили установку, а молодые ребята показали свой большой потенциал. В принципе, об этом же говорили Жуниор Мораес и Манор Соломон, с которыми удалось пообщаться в микст-зоне. Манор был в восторге от своего первого гола и первого трофея в «Шахтере» и сказал, что вначале «Ингулец» создал определенные сложности. Но первый гол Тете позволил раскрепоститься и надломил менее опытных конкурентов. Мораес также говорил о командном успехе и завоеванной медали, а за свой гол поблагодарил партнеров.

Что касается Сергея Лавриненко, то он признал, что на сегодня «Шахтер» и «Ингулец» находятся даже не на разных планетах, а в разных галактиках. И на равных играть с «горняками» сегодня в Украине вряд ли кому-то под силу. Но это с «Шахтером», а с другими представителями элиты «Ингулец» способен конкурировать, впрочем, всему свое время. Теперь уже в следующем чемпионате нужно держать марку и постараться доказать, что этот взлет был не случайным. А у самого Сергея Дмитриевича огромное желание отдохнуть от переживаний и нервного напряжения последних дней. О желании поскорее добраться домой говорили также и президент клуба, и ассистенты главного тренера, и игроки «Ингульца», которые выглядели уставшими, но не убитыми и опустошенными. Да, они сожалели, что кубковая сказка закончилась не на мажорной ноте, но уже поняли, что способны писать новые, не менее яркие страницы клубной истории. Что для этого нужно? Футболисты и тренеры «Ингульца» в один голос утверждали: продолжать верить в свои силы и гореть желанием побеждать.