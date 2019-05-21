Учитесь не быть обманутыми

С развитием технологий трансформируются и становятся более изощренными методы обмана. Чтобы не попасть в ловушку аферистов, надо быть осторожным, бдительным, не лениться перепроверять информацию, которую до вас доносят.

Не так давно наблюдался всплеск телефонных мошенников. Сначала они «брали на понт» по поводу сына или дочери, попавших в беду. И, чтобы спасти свое чадо, надо было перечислить энную сумму на указанный счет. Некоторые люди велись на уловку.

С появлением миллионов банковских карточек появились «банковские» аферисты. Под разными предлогами они вынуждали владельца карточки назвать ее номер и, что самое удивительное, CVV код, который никому озвучивать нельзя. Счет пустел моментально.

Совсем недавно в соцсетях рассылалась реклама якобы «ПриватБанка», который предлагал поучаствовать в опросе и получить солидную сумму денег. Понятно, что деньги никто не получал, но их лишался. Кстати, визуально сайт псевдобанка был очень похож на реально существующий.

А вот самое свежее изобретение аферистов. И связано оно с тем, что все больше украинцев оплачивают коммунальные счета через сайты коммунальных служб. Появились фейковые сайты. Например, жителям Николаева предлагали заплатить за газ через сайт придуманной жуликами «Управляющей компании ЖКХ».

Мошенники не ленятся ходить по квартирам. Видимо, эта категория аферистов не дружит с IT-технологиями, поэтому пытается «заработать» в непосредственном контакте с жертвой. В столице не так давно псевдоводоканальщики предлагали людям опломбировать счетчики за определенную сумму. А еще говорят, что были случаи, когда люди получали по две платежки за коммунальные услуги. Все в них было идентично, кроме, естественно, банковского счета.

В связи со всем, описанным выше, предупреждаем: будьте осторожны. И напоминаем о нескольких обязательных моментах. Пользуйтесь информацией только с официальных сайтов компаний, предоставляющих коммунальные услуги: «Кировоградгаз» – kirgas.com, «Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” у м. Кропивницький» («Центргаз») – www.gas.kr.ua, «Кировоградоблэнерго» – kiroe.com.ua, «Днепр-Кировоград» – dnipro-kirovograd.com.ua.

На каждом из этих сайтов есть «личный кабинет», в котором можно зарегистрироваться. Это сделает ваши взаимоотношения с компаниями удобными и защитит от вмешательства посторонних. Не стесняйтесь спрашивать удостоверения людей, приходящих в ваш дом с целью проверить-предложить-уточнить. Если возникают вопросы или подозрения – звоните по телефонам, указанным в платежках.

Юристы прогнозируют, что количество фейковых сайтов по оплате за коммунальные услуги будет расти. Мошенники очень активны. И нам нельзя быть пассивными.

Сергей Мартыненко – специально для «УЦ».