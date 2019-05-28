«Будем вспоминать только самое хорошее»

Заканчивается май – начинается пора школьных выпускных. Мы долго думали над тем, в каком ключе написать об этом важнейшем для пока еще одиннадцатиклассников времени. А потом решили просто пообщаться с самими виновниками торжества.

Ученики 11 класса школы №10, расположенной в поселке Новом, любезно согласились побеседовать с журналистом «УЦ» и даже сделать фото. У них сейчас много забот – в день интервью (а это была суббота) дети были в школе, репетировали танец на праздник последнего звонка. За день до этого они сдавали второе по счету внешнее независимое оценивание. А в понедельник и вторник им пришлось пережить еще два ВНО.

– Ребята, как собираетесь отмечать выпускной?

Вадим: – Сначала здесь, потом там.

– А там это где? (Все вместе смеемся.)

Вадим: – В ресторане «Лиана», туда ближе всего ехать.

Разговор подхватывает классный руководитель Светлана Козловская:

– Официальная часть будет проходить в школе, дети захотели сделать ее в стиле церемонии «Оскар». Сейчас, как видите, идет подготовка, ребята разучивают сценарий, мы думаем над тем, как оформить школьное крыльцо. Задали они нам задачку, честно говоря.

Выпускники тем временем повторяют элементы танца. В перерыве корреспондент снова подходит к ним и продолжает интервью.

– Скажите, мальчишки и девчонки, после выпуска все планируете получать высшее образование?

Лиза: – Конечно!

Вадим: – А как же!

Вова: – Смысл учиться в 11-м классе, если потом не идти в университет.

Вадим: – Ради выпускного! (Смеется.)

Сергей: – Кто не планировал учиться дальше, не будет идти в 11 класс.

– Вы уже определились с вузом и будущей профессией?

Лиза: – Я – да! Хочу работать в киноиндустрии. Буду поступать на специальность «сценическое искусство».

– А другие?

Вова: – Надо сдать ВНО, а там посмотрим, сколько заработал баллов и куда смогу поступить.

– Понятно. Тогда вопрос – все будете продолжать образование в Кропивницком или планируете покинуть родной город?

Лиза: – Моей специальности здесь не учат. И вообще этот город неперспективный.

Настя: – Не скажи!

Лиза: – Ну, скажем так, в некоторых моментах. Я вообще хочу играть в Молодом театре, так что у меня без вариантов только Киев.

Вадим: – Смотря какое образование получать. В нашем городе хорошо учат педагогов, филологов, журналистов. А если хочешь быть юристом, лучше учиться в другом.

Сергей: – Если уезжать, то сразу за границу.

Вова: – Реализоваться можно и в родном городе.

Сергей: – Думаешь, здесь есть перспективы?

Вадим: – Если ситуация в стране будет такая же, как при Кучме и Януковиче, то никаких перспектив, а если действительно что-то поменяется, то можно будет остаться и жить здесь.

Вова: – Если будут перспективы в своей стране, зачем куда-то уезжать? С другой стороны, если будет вариант развиваться и работать за границей, то почему бы и нет. Но я думаю, что перед тем, как ехать за границу, нужно стать человеком в Украине.

– В классе есть пары? Может, уже намечаются семьи?

Лиза: – Семья – не раньше чем через 10 лет.

Настя: – Сначала нужно построить нормальную жизнь со стабильным заработком, а потом уже думать о семье.

Вадим: – Ну почему, я себя через 10 лет представляю зажиточным бизнесменом и семьянином. Буду жить в Киеве, через две-три улицы от Лизы.

Лиза: – На самом деле как получится. Но в Европе люди вообще семьи заводят в 30 лет.

– А какие моменты будете вспоминать из школьной жизни?

Вова: – В основном не моменты, а людей, с которыми было приятно. Моментов слишком много, каждый не вспомнишь. Ну и делали мы иногда такое, что детям будет стыдно рассказывать.

Настя: – Я в школе встретила свою лучшую подругу, дружу с ней уже 6 лет. Буду вспоминать приятные моменты нашей дружбы.

Лиза: – Наверное, будем вспоминать только самое хорошее, а плохие моменты забудутся.

– Обещаете собираться на встречи выпускников в будущем?

Лиза: – Обязательно!

Вадим: – Будем, конечно, мы очень дружный класс.

Классный руководитель Светлана Козловская признает, что отпускать своих подопечных во взрослую жизнь ей трудно.

– Я выпускаю уже третий свой класс. И каждый раз это очень тяжело, – говорит она. – Они приходят в 5 класс, и ты воспринимаешь их, как чужих детей. А когда они доходят до 11 класса, понимаешь, что от тебя отрывается частичка души. Каждый из них меня чему-то учит – жить, выживать, радоваться, надеяться. Но детей нужно отпускать, они должны иметь собственные крылья, чтобы в нужный момент раскрыть их и полететь дальше.

Вот такие они, современные выпускники. С одной стороны – независимые, ответственные, имеющие на все свое мнение. С другой – еще не определившиеся с выбором жизненного пути, колеблющиеся между привязанностью к родной стране и перспективами зарубежья. Желаем им осуществить все мечты в их будущей жизни независимо от того, где они ее проведут – в Украине или вне ее. Ребята и девчонки, будьте счастливы!