Ольга Чубарева: «Сцена не прощает ошибок»

Директор Кировоградской областной филармонии Николай Кравченко назвал ее выступление главным концертным событием нынешнего года. В пятницу, 24 мая, в рамках ХХІІ всеукраинского фестиваля камерной и симфонической музыки «Травневі самоцвіти» в Кропивницком выступила солистка Национальной филармонии Украины Ольга Чубарева.

Чтобы наши читатели понимали, почему этому событию уделено столько внимания, мы приведем несколько фактов. Ольга Чубарева училась в Харьковском государственном институте искусств им. Котляревского, где ее педагогом была блистательная Людмила Цуркан. Является стипендиатом Вагнеровского фестиваля в Байройте. Артистка выступала на ежегодном приеме мэра Страсбурга для парламентариев ЕС в здании Европарламента, пела вместе с ведущими солистами «Ла Скала» Лоренцо Декаро и Козимо Оресте в рамках собственного творческого проекта Lady Opera. Заняла 9 место в рейтинге 25 красивейших оперных певиц всех времен, обойдя таких оперных див, как Мария Каллас и Элеанор Стебер.

Концерт звезды такого уровня организовать собственными силами ни Кропивницкий, ни тем более кировоградская филармония не могли, он стал возможен благодаря участию мецената – в прошлом кировоградского, а ныне киевского бизнесмена Алексея Любченко. Уникальный шанс для ценителей прекрасного, а особенно – для поклонников оперы.

При всех своих достижениях Ольга – скромный и открытый к общению человек. Перед тем как дать интервью «УЦ», она попросила только об одном – не задавать вопросов о политике.

– Наш город редко балуют звезды, тем более оперные. Вам часто доводится петь в небольших провинциальных городах?

– Я с удовольствием езжу по Украине. В Кропивницком я впервые и должна сказать, что ваша филармония – это довольно большой зал, почти 900 мест. Не каждый областной город может похвастаться таким большим акустическим залом. Думаю, если исключить такие города, как Киев и Одесса, ваш зал будет одним из самых больших филармонийных залов в Украине. Насчет провинции… Некоторые областные города могут дать фору столичным концертным площадкам. Я с удовольствием приезжаю в такие города. В них особенная публика – собираются полные залы, я встречаю очень радушный прием, получаю огромное удовольствие от общения со зрителями. Я понимаю, что эти люди не так часто имеют возможность услышать в своем городе оперную программу, поэтому есть некое чувство выполненной миссии. Такой концерт в сопровождении симфонического оркестра является отдушиной для тех, кто любит музыку.

– Мы знаем, что вы поете не только оперу. В каком музыкальном жанре вы чувствуете себя наиболее комфортно?

– Накануне приезда к вам я давала концерт – вечер романса на одной из камерных площадок в Киеве. Я спела все свои самые любимые романсы, все, что давно хотела спеть, в сопровождении квартета гитаристов. Я люблю выступать не только с симфоническим оркестром, но и с небольшими ансамблями в камерной обстановке. Вообще основным моим жанром является так называемый classic crossover – сочетание классических произведений с эстрадными, джазовыми композициями, романсами. Мне нравится быть разной, экспериментировать, брать совершенно полярные вещи. Я люблю делать камерные программы – они требуют от меня как от певицы некоего иного ресурса. Когда ты находишься один на один со зрителем, ты как будто на исповеди. Бывает, что на камерных концертах до неузнаваемости меняется голос.

– Но сегодня звучала именно симфоническая программа в сопровождении оркестра винницкой филармонии. Скажите о ней пару слов.

– Эта программа является частью моего проекта Lady Opera. Это, можно сказать, мой творческий бренд, создан он был еще в 2013 году, я впервые представила его на главной национальной сцене – во Дворце «Украина». Мне хотелось вывести оперу на иной уровень, популяризировать культуру оперного пения, охватив как можно большее количество зрителей. За 6 лет, что проект существует, в его рамках я ежегодно представляла новую программу. В каждой своя изюминка – эстрадно-симфонический оркестр, дуэты, сценические спецэффекты, хореографические постановки. Каждая программа – это цельный спектакль. Сегодня у меня преобладает классический репертуар – на гастролях я люблю исполнять популярные классические произведения. Я очень люблю итальянскую и испанскую оперу. Но я не зацикливаюсь на классических произведениях, с удовольствием исполняю авангардную музыку.

– И вдребезги разбиваете стереотипы о том, какой должна быть оперная дива!

– Этот стереотип давно отжил свое. Современные тенденции требуют от исполнителя намного большего. Он должен иметь не только большой голос, но и быть пластичным, артистичным, нередко раскрепощенным. Он должен воочию показать то, о чем поет, его внешность должна соответствовать сценическому образу. Зритель сегодня требует зрелищ. Он хочет не только слышать, но и видеть, и картинка ему должна нравиться. Мне очень нравится эта тенденция. Осенью я собираюсь представить новую программу в рамках проекта Lady Opera, у нее будет совершенно новая концепция, новый жанр.

– Вашим педагогом в институте искусств им. Котляревского была Людмила Цуркан. Мы ее знаем как великолепную певицу. А каким она была учителем?

– Строгим. Требовательным. Бескомпромиссным. И это мне очень импонирует. Педагог должен быть строгим. Похвалить желающие найдутся, критиковать – тоже. Но поставить для тебя планку качества и требовать ее достижения – это может только педагог, которому ты доверяешь. Я Людмиле Георгиевне доверяла на все сто. Она воспитала во мне прекрасное качество – требовательность к самой себе. Оно не позволяет мне остановиться на каком-то этапе, побуждая все время двигаться вперед, развиваться. Наилучшим моментом для меня был момент, когда она буквально в последний год своей жизни, уже живя в Германии, позвонила мне и сказала: «Я только что в Интернете смотрела твой концерт. Ты – молодец, ты делаешь так, как я хотела всегда». Для меня эта похвала от моего строгого учителя была самой важной.

– Кроме собственно оперного мастерства, каким вещам вы научились у Людмилы Цуркан?

– Профессия артиста очень жесткая. Сцена не прощает ошибок, сегодняшний успех вовсе не означает, что завтра он повторится. Успеха нужно все время добиваться, не останавливаясь ни на минуту. Стоит остановиться – ты потеряешь все, чего достиг. Вот за эти уроки я очень благодарна своему педагогу. Она не была обильна на похвалу, часто говорила мне: «Пусть тебя похвалят другие». Но она следила за моей карьерой и гордилась всеми моими достижениями. К сожалению, недавно ее не стало. Царствие ей небесное.

– Какое из своих достижений вы считаете наиболее ценным и важным для себя?

– Самое трогательное – мне недавно прислали фотографию стендов с именами самых выдающихся выпускников в консерватории, где я училась. На этом стенде есть мое имя и мой портрет.

Фото Павла Волошина, «УЦ».