Виват, филармония! или Репортаж благодарности и признательности

Восьмидесятилетний юбилей Кировоградской областной филармонии отгремел. Именно отгремел – музыкой, оперным пением, поздравительными речами, подарками и сюрпризами. Венцом празднеств стал гала-концерт «Виват, филармония!», собравший аншлаг. Но перед его началом было несколько приятных событий.

В фойе филармонии открылась фотовыставка «Созвездие Терпсихоры». Ее автор – наш коллега, фотохудожник Олег Шрамко. Четырнадцать снимков артистов балета Академического театра музыки, песни и танца «Зоряне» поражают мастерски запечатленной красотой тела, застывшей пластикой, грацией. Выставка посвящена юбилею филармонии. Об идее ее создания и воплощении задуманного во время открытия рассказал автор:

– Я давно хотел сделать нечто подобное. Больше десяти лет – точно, с тех пор, как увидел фотографии американки Лоис Гринфилд. Танец, движение, полуобнаженная натура, легкая одежда, чтобы сквозь нее читались фигура, тело.

Год назад я пришел со своей идеей к Николаю Ивановичу Кравченко, ведь мне нужны были его артисты. Он попросил время подумать, и я уже решил, что он откажет. И я знаю, что некоторые люди его отговаривали, но он согласился.

Я смотрел записи выступлений зорян, приходил к ним на репетиции, мне помогали отбирать моделей. А потом начался процесс съемок. Какие-то движения предлагал я, какие-то – сами танцоры. Все это усложнялось тем, что у нас в городе есть только одна студия, где можно прыгать, «летать», где деревянный пол, где тепло. Все это длилось чуть больше полугода. Потом – обработка, печать.

Снимков сделано очень много, но выбрали четырнадцать. Дело в том, что очень дорогая печать, в нашем городе такое не сделаешь. И эти все фотографии купила филармония. Все это благодаря Николаю Ивановичу. Я счастлив, что он помог мне осуществить мою мечту.

Коллега Олега Шрамко Игорь Филипенко, на счету которого не одна персональная фотовыставка, поделился своими впечатлениями об увиденном:

– Меня впечатлило то, что представлены фотографии очень высокого качества. Рядовой фотограф такого не сделает. А так как Олег – большой специалист, снимки соответствуют его уровню. Кроме того, что снимки сделаны профессионально, они еще оформлены так же. Я знаю, что это дорого. И эти фотографии могут украсить любой зал.

Одну презентацию сменила другая. Друзья и гости познакомились с книгой «Виват, филармония!», в которой творчество учреждения культуры представлено сквозь призму личности ее директора Николая Кравченко. В книге собраны многочисленные интервью и статьи, в разное время публиковавшиеся в местных СМИ. Повезло тем, кому досталась книга с дарственной надписью директора Храма искусств.

Эти две презентации с кропивничанами разделили директора филармоний из других областных центров, которые приехали на праздник в качестве друзей. Они говорили много теплых слов, вспоминали общее прошлое, желали дальнейшего процветания. А потом был гала-концерт, который по сути стал творческим отчетом перед требовательным зрителем.

То, что билеты были раскуплены за две недели до события, неудивительно. Ведь наша филармония давно уже не провинциальная, в ней работают и творят таланты, покоряющие не только родного зрителя, но и ценителей искусства других городов и зарубежья.

Как водится, юбиляров поздравляли официальные лица. У каждого – своя история отношений с филармонией. Председатель облсовета Александр Черноиваненко, обращаясь к творческой элите, заметил, что присутствие полного зала зрителей – это знак уважения к коллективу. Александр Анатольевич напомнил, что на сцене филармонии выступали не только артисты, но и политики, в том числе президенты. «Да я уже шесть лет здесь выступаю», – пошутил председатель облсовета.

– Эти люди не отдыхают на праздники, они работают днем и ночью ради людей, – сказал Черноиваненко о коллективе. – Филармонию знают в каждом уголке нашей области. Артисты мерзнут в домах культуры, отдают свое здоровье, но уверены в том, что их творчество, талант должны быть услышаны и увидены каждым человеком Кировоградщины.

Первый заместитель главы обл­госадминистрации Сергей Коваленко заметил:

– Мы рады и горды тем, что наша филармония покоряет зарубежные сцены. Но самая большая гордость – то, что артисты выступают в городках, поселках, селах Кировоградщины. В то же время на этой главной сцене области выступают аматоры из самых отдаленных точек области. И уже двадцать восьмой раз с успехом прошел фестиваль «Калиновий спів».

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, преданное служение искусству, непрерывный творческий поиск, инициативность ряд сотрудников филармонии-юбиляра были награждены грамотами и благодарственными письмами. Но были и более существенные подарки. Областная власть порадовала современными микрофонами. А от имени народного депутата Украины Станислава Березкина коллективу «Елисавет-ретро» был передан аккордеон Scandalli – мечта каждого профессионального музыканта.

Заместитель городского головы Кропивницкого Андрей Паливода в своей короткой поздравительной речи заметил: «Чего бы стоили эти стены, если бы не люди, генерирующие духовность». И от имени городского головы Андрея Райковича вручил подарки Антонине Червинской, Татьяне Яковенко и Наталье Хилобоковой.

Народный депутат Украины Константин Ярынич принес филармонии отличную новость. Известно, что зоряне не имеют репетиционного зала и много лет ждут его строительства. Бурными овациями было воспринято сообщение нардепа о выделении из государственного фонда регионального развития средств на реконструкцию помещения.

– Нам посчастливилось иметь такую филармонию, – отметил Константин Владимирович. – И этот коллектив заслуживает не только уважения со стороны власти, но и глубокого уважения людей, которые собираются в этом зале.

Концертная программа была насыщенной, разнообразной, шикарной. Не хочется использовать штамп о музыке на любой вкус. Здесь вся музыка, песни и танцы были для людей с общим вкусом – вкусом любви к творчеству высокопрофессионального коллектива филармонии.

Почти три часа духовного и эстетического наслаждения! Как правило, виновники торжества отдыхают, принимая поздравления и подарки. Но не в случае с артистами. В этот день они одаривали гостей. Камерный оркестр «Концертино», ансамбль «Елисавет-ретро», вокальное женское трио «Дежавю», Татьяна Яковенко, Владислав Бурага, Иванна Клоц, Александр Бе­зай, Алексей Козачинский, Ярослав Страшной, академический театр музыки, песни и танца «Зоряне». Все они надолго зарядили зал позитивом.

Закрывая гала-концерт, Николай Кравченко сказал:

– Вот оно, счастье директора филармонии. К этому надо было идти долгие годы жизни. Надо было на алтарь искусства положить и свою судьбу, и свою мечту, и разочарования, и трагедию. Но это того стоило.

Спасибо вам, люди добрые, что вы к нам приходите, поддерживаете нашу гордость, нашу славу. Виват, филармония!

Фото Павла Волошина, «УЦ».