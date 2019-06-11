«Резонанс»: «жестокое» закрытие сезона

Есть такой известный драматург – Валентин Красногоров. Его пьесы поставлены более чем в 300 театрах. Над их постановками работали выдающиеся режиссеры: Георгий Товстоногов, Лев Додин, Роман Виктюк, Владимир Андреев. Пьеса Красногорова «Жестокий урок» будет показана в молодежном театре «Резонанс» имени Валерия Дейнекина. Так будет закрыт очередной театральный сезон.

Выбор пьесы художественный руководитель, режиссер-постановщик Ирина Дейнекина объяснила тем, что тема жестокости сегодня, к сожалению, очень актуальна. «Важен тот градус, тот момент, когда человек принимает решение: да или нет», – сказала Ирина Ильинична.

– В центре драмы – научный эксперимент. Его участники – два студента, Кира и Михаил, профессор Андрей Николаевич Кольцов и его ассистентка Алиса, – рассказал «УЦ» исполнитель роли профессора Андрей Бондарь. – Участие в этом эксперименте серьезно отразится на личных отношениях героев. Это психологический спектакль о жизни, о душе человека, о том, что может таиться в каждом из нас. Моя роль сложная и ответственная, учитывая то, что раньше я играл в основном только эпизоды.

«Резонансовцы» с помощью филологов перевели пьесу на украинский язык. Более того, они связались с автором, который благословил их на создание спектакля. Драматург на страничке молодежного театра в соцсетях написал: «19 июня с детства для меня особенный день – это день рождения мамы. Так что с особенной теплотой желаю вам успеха. Жгите глаголом сердца людей! С уважением, Валентин Красногоров».

Актеры театра и режиссер Ирина Дейнекина 19 и 20 июня ждут людей думающих, студентов, молодежь 16+ и всех, кому дороги «Резонанс» и его творчество.