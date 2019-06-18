Искупаться – и заболеть?

Согласно информации от Кировоградского областного лабораторного центра, ни на одном из пляжей в черте Кропивницкого вода не отвечает санитарным нормам. Это значит, что купание в реках Ингул и Сугоклея опасно для здоровья. Но когда это нас останавливало?

На дворе стоит изнуряющая жара, и единственное, чего хочется, – окунуться в прохладную воду. Лучше всего – в море. Но на курорты поедут далеко не все, так что приходится довольствоваться местными реками и прудами. Излюбленными местами отдыха жителей Кропивницкого традиционно являются Новониколаевский и Ковалевский пляжи, а также побережье реки Сугоклея в районе Алексеевки. Но купаться там не рекомендуется.

– Во-первых, ни одно из мест, которые горожане называют пляжами, таковым не является, – отмечает Наталья Шевченко, пресс-секретарь ГУ Госпродпотребслужбы в Кировоградской области. – Это просто прибрежная зона. Пляж должен иметь песчаное покрытие, быть оборудован кабинками для переодевания, туалетами и так далее. За состоянием пляжа нужно все время следить, поддерживать его в чистоте. На стихийных пляжах есть довольно высокая вероятность травматизма, так как никто не занимается их очисткой и благоустройством, в воде могут быть колющие и режущие предметы, опасный мусор.

Сама вода – отдельный разговор. Во всех местах, где любят купаться жители города, мы брали пробы воды. Она не соответствует санитарным нормам по своему бактериологическому составу. Кишечной палочки, слава Богу, мы не обнаружили – пока, но есть множество разновидностей бактерий, вызывающих кожные инфекции. Нужно учитывать, что сейчас лишь начало лета, дальше ситуация будет усугубляться.

Излюбленные места для купания в селах Обозновка и Катериновка тоже нельзя назвать безопасными. Во-первых, как и прибрежная зона в черте Кропивницкого, они не оборудованы соответствующим образом. В Катериновке часть прибрежной зоны была взята в аренду, мы не можем без приглашения арендатора брать там пробы воды, поэтому не знаем, можно ли там купаться. Самая страшная болезнь, которую можно заполучить при купании, – лептоспироз, но пока в городской черте мы его не обнаруживали. Хотя это не значит, что им невозможно заразиться – дератизацию в прибрежной зоне Ингула и Сугоклеи не проводили уже довольно давно…

На прошлой неделе в области уже был зафиксирован случай этого смертельного заболевания – у жителя села Александровка Александрийского района. 69-летний пенсионер почувствовал себя плохо после рыбалки на местном пруду, сейчас он все еще находится в больнице, состояние его врачи оценивают как тяжелое. Возбудитель заболевания – бактерия Leptospira. Главными переносчиками являются грызуны – мыши и крысы. Возбудитель попадает в воду вместе с их мочой и неплохо в этой среде живет, особенно если это стоячий пруд с илистым дном. В организм человека бактерии попадают через трещинки и порезы на коже, а также через слизистые оболочки глаз, носа и рта. Первые симптомы лептоспироза очень похожи на сезонную вирусную инфекцию – высокая температура, ломота в теле, головная боль, иногда диарея и высыпание на коже. Болезнь очень быстро прогрессирует, вызывая почечную и печеночную недостаточность. Шансы на выживание напрямую зависят того, когда больной обратился за помощью, – чем позже, тем они призрачнее. Лептоспироз способен убить человека за несколько суток, и он чрезвычайно коварен.

– Лептоспироз у жителя Александрийского района был подтвержден лабораторно, – отмечает замначальника Кировоградского областного лабораторного центра Надежда Оперчук. – Мы взяли пробы воды из пруда, в котором он рыбачил, на данный момент мы исследуем эту воду на наличие бактерий Leptospira. Также поблизости были расставлены ловушки для грызунов, но пока ни одна крыса в них не попалась. Тем не менее, мы рекомендовали местным властям провести срочные меры по дератизации прибрежной зоны водоема, а также принять меры по уничтожению грызунов на территории села Александровка.

Но даже перспектива «сгореть» от лептоспироза не пугает измученных жарой кропивничан. На прошлой неделе сотрудники городского управления ГСЧС в Кропивницком провели рейды по стихийным пляжам, устанавливая таблички с надписями «Купаться запрещено» и давая разъяснения отдыхающим. По словам замначальника управления ГСЧС Алексея Гненного, люди возмущаются запретом и говорят, что все равно будут купаться.

Нам кажется, на сознание отдыхающих гораздо сильнее повлияла бы табличка несколько иного содержания – с перечнем вредных организмов, обитающих в воде, и информацией об их воздействии на человека. И чтобы никаких «Купаться запрещено» – мы же знаем, как наши сограждане реагируют на любой запрет.

На официальном сайте Гос­продпотребслужбы есть перечень мест, где купаться безопасно. Это два коммунальных пляжа в Новоархангельске и еще один в Гайвороне, два пляжа, принадлежащих оздоровительным лагерям «Дружба» (Александрийский район) и «Бригантина» (Новоархангельский район), пляж базы отдыха «Синюха» Смолинской шахты, пляж, принадлежащий базе отдыха «Лісова пісня» (Маловисковский район, с. Ленинское), место купания пгт Власовка №1 (Светловодский район) и Новониколаевский пруд (Знаменский район).

Фото Павла Волошина, «УЦ».